Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε απονομή χάρης σε 77 άτομα που είχαν εμπλακεί στην απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, σύμφωνα με τον αξιωματούχο αρμόδιο για τις προεδρικές χάρες, Εντ Μάρτιν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο πρώην δικηγόρος του και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο που ανήρτησε ο Μάρτιν στην πλατφόρμα Χ το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, η απονομή χάρης στα πρόσωπα αυτά «βάζει τέλος σε μια εθνική αδικία που διαπράχθηκε εις βάρος του αμερικανικού λαού μετά τις εκλογές του 2020 και σηματοδοτεί τη συνέχιση της διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης».

Ανάμεσα στους δικαιούχους της χάρης βρίσκονται, εκτός από τον Τζουλιάνι, ο Μαρκ Μέντοους, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου το 2020, καθώς και ο νομικός Τζον Ίστμαν, ο οποίος είχε εισηγηθεί τρόπους για να παρεμποδιστεί η επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων που ανέδειξαν νικητή τον Τζο Μπάιντεν.

Χάρη έλαβαν επίσης ο Μπόρις Έπστάϊν, μακροχρόνιος σύμβουλος του Τραμπ, και η συντηρητική δικηγόρος Σίντνεϊ Πάουελ, που είχε κινηθεί νομικά κατά των αποτελεσμάτων σε κρίσιμες πολιτείες.

Εκτός από στενούς συνεργάτες του, ο Τραμπ συμπεριέλαβε στη λίστα και δεκάδες υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων που συμμετείχαν στις προσπάθειες αμφισβήτησης του αποτελέσματος των εκλογών του 2020.

Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης, πρόκειται για «πλήρη, ολοκληρωμένη και άνευ όρων» χάρη.

Ωστόσο, οι χάρες αυτές θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, καθώς κανένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα δεν αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες τις μόνες για τις οποίες μπορεί να παρέμβει με χάρη ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Παράλληλα, τοπικά δικαστήρια διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν διώξεις εις βάρος τους.