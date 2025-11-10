Η Γαλλία φαίνεται να απομακρύνεται από τον κίνδυνο νέας κυβερνητικής κρίσης, καθώς η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 που αφορά τα κρατικά έσοδα. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε με 176 ψήφους υπέρ, 161 κατά και 58 αποχές.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση είχε η στάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, οι βουλευτές του οποίου ψήφισαν υπέρ. Αντίθετα, κατά ψήφισαν κυρίως οι εκπρόσωποι του ακροδεξιού «Εθνικού Συναγερμού» της Μαρίν Λεπέν και της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Το επόμενο κρίσιμο κοινοβουλευτικό ραντεβού έχει οριστεί για την Τετάρτη, όταν οι βουλευτές θα κληθούν να αποφασίσουν για την πρόταση του πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Λεκορνί σχετικά με την αναστολή των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε όρο των Σοσιαλιστών για να στηρίξουν το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού.

Η πολιτική αυτή εξέλιξη συμπίπτει με την επιστροφή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην εσωτερική σκηνή, μετά από πενθήμερη περιοδεία στη Λατινική Αμερική. Ο Γάλλος πρόεδρος προήδρευσε σήμερα του υπουργικού συμβουλίου, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί στο Ελιζέ με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Κατά τη συνάντηση Μακρόν – Αμπάς θα εξεταστούν τα επόμενα στάδια του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, με έμφαση στους τομείς της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης, σε συνεργασία με τον διεθνή παράγοντα.

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχει επίσης την Τρίτη, στις εκδηλώσεις για την 107η επέτειο του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την Τετάρτη θα λάβει μέρος σε διαδικτυακή συζήτηση με αναγνώστες επαρχιακών εφημερίδων, ενώ την Πέμπτη θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση δέκα ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, που στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους.