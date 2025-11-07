Σύγχυση έχει προκληθεί με τον συρμό του Προαστιακού, που σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, εισήλθε σε λάθος γραμμή στη Σίνδο, κοντά στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης (5/11).

Όπως μεταδίδει το MEGA, σύμφωνα με τα όσα είπαν επιβάτες, ο προαστιακός που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα, σταμάτησε, έκανε όπισθεν και ξανασυνέχισε.

Σύμφωνα με την Hellenic Train που επιβεβαιώνει το περιστατικό, το πρόβλημα έγινε έγκαιρα αντιληπτό, ότι δηλαδή μπήκε σε λάθος γραμμή εξόδου το τρένο, ενημέρωσαν τους επιβάτες όπως λένε οι ίδιοι, και στην συνέχεια ο μηχανοδηγός και το προσωπικό έκαναν όσα προβλέπονται.

Τονίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι ο σταθμάρχης δεν είχε ενημερώσει για την χάραξη της γραμμής εισόδου και αναφέρουν πως αυτή την διαδικασία την κάνει ο ΟΣΕ.

Ο ΟΣΕ από την πλευρά του διαψεύδει το γεγονός ότι μπήκε το τρένο σε άλλη γραμμή και ότι πιθανώς να υπήρχαν προβλήματα, και ανέφερε ότι ήταν μία παλινδρόμηση της γραμμής, ότι ήταν κάτι προγραμματισμένο και που προβλέπεσαι. Ο ΟΣΕ ανέφερε πως ήταν ελεγχόμενο.

Ο ΟΣΕ κατηγορεί την Hellenic Train ότι εκείνη έπρεπε να ενημερώσει τους επιβάτες.