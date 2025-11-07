Η ψηφιακή βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής επιτρέπει να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο (.pdf) χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία. Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και απαιτεί:

  • Προσωπικούς κωδικούς web banking ή Taxisnet (με εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για επιβεβαίωση κινητού).

  • Το κινητό σας για λήψη κωδικών επιβεβαίωσης.

  • Το έγγραφο σε μορφή .pdf.

Βήματα:

  1. Αναρτάτε το έγγραφο στην πλατφόρμα.

  2. Επιλέγετε αν η βεβαίωση θα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά (το όνομα μετατρέπεται αυτόματα σε λατινικούς χαρακτήρες, αλλά μπορείτε να το τροποποιήσετε).

  3. Η ψηφιακή βεβαίωση εμφανίζει σε κάθε σελίδα:

    • μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (αλφαριθμητικά και QR code),

    • ηλεκτρονική σφραγίδα gov.gr στο τέλος του εγγράφου και στοιχεία εκδότη.

Η βεβαίωση είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο με γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά είτε να εκτυπωθεί για κατάθεση σε έντυπη μορφή.

Η ψηφιακή βεβαίωση αποθηκεύεται επίσης στη Θυρίδα Πολίτη.

