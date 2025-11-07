Η ψηφιακή βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής επιτρέπει να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο (.pdf) χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία. Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και απαιτεί:
Προσωπικούς κωδικούς web banking ή Taxisnet (με εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για επιβεβαίωση κινητού).
Το κινητό σας για λήψη κωδικών επιβεβαίωσης.
Το έγγραφο σε μορφή .pdf.
Βήματα:
Αναρτάτε το έγγραφο στην πλατφόρμα.
Επιλέγετε αν η βεβαίωση θα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά (το όνομα μετατρέπεται αυτόματα σε λατινικούς χαρακτήρες, αλλά μπορείτε να το τροποποιήσετε).
Η ψηφιακή βεβαίωση εμφανίζει σε κάθε σελίδα:
μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (αλφαριθμητικά και QR code),
ηλεκτρονική σφραγίδα gov.gr στο τέλος του εγγράφου και στοιχεία εκδότη.
Η βεβαίωση είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο με γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά είτε να εκτυπωθεί για κατάθεση σε έντυπη μορφή.
Η ψηφιακή βεβαίωση αποθηκεύεται επίσης στη Θυρίδα Πολίτη.