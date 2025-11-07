Η ψηφιακή βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής επιτρέπει να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο (.pdf) χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία. Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και απαιτεί:

Προσωπικούς κωδικούς web banking ή Taxisnet (με εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για επιβεβαίωση κινητού).

Το κινητό σας για λήψη κωδικών επιβεβαίωσης.

Το έγγραφο σε μορφή .pdf.

Βήματα:

Αναρτάτε το έγγραφο στην πλατφόρμα. Επιλέγετε αν η βεβαίωση θα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά (το όνομα μετατρέπεται αυτόματα σε λατινικούς χαρακτήρες, αλλά μπορείτε να το τροποποιήσετε). Η ψηφιακή βεβαίωση εμφανίζει σε κάθε σελίδα: μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (αλφαριθμητικά και QR code),

ηλεκτρονική σφραγίδα gov.gr στο τέλος του εγγράφου και στοιχεία εκδότη.

Η βεβαίωση είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο με γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά είτε να εκτυπωθεί για κατάθεση σε έντυπη μορφή.

Η ψηφιακή βεβαίωση αποθηκεύεται επίσης στη Θυρίδα Πολίτη.