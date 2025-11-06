Αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Facebook. Στο κείμενο που το συνοδεύει αναφέρεται: «Μυστήριοι ήχοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες ημέρες στην Ιτέα Φωκίδος».

«Η ώρα της αποκάλυψης, κατάρρευση υπόγειων σπηλαίων ή κάτι άλλο; Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι αυτοί οι υπόκωφοι ήχοι; » τα ερωτήματα που ακολουθούν στη σχετική ανάρτηση με τις απαντήσεις του κοινού να είναι πολλές με αρκετές μάλιστα εξ αυτών να είναι άκρως χιουμοριστικές.

Μια μάλιστα αναφέρει ότι κάτι παρόμοιο με περίεργους ήχους είχε συμβεί στο παρελθόν στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου το παράξενο βουητό που κρατούσε ξάγρυπνο τον κόσμο είχε να κάνει με συντονισμό ήχου.