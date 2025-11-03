Η λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου για φέτος ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο, με το Rosewood Hong Kong να κατακτά την κορυφή. Η κατάταξη προέκυψε από τις ψήφους 800 ανώνυμων ειδικών, ανάμεσά τους ξενοδόχοι, ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και έμπειροι ταξιδιώτες.

Ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του πλανήτη βρίσκεται και η Ελλάδα, με το Four Seasons Astir Palace της Αθήνας να καταλαμβάνει τη 17η θέση στη διεθνή λίστα. Το πολυτελές ξενοδοχείο, που λειτουργεί μόλις έξι χρόνια, έχει ήδη διακριθεί δύο φορές με την τρίτη θέση στο παρελθόν.

Σχεδιασμένο από τον ταϊβανέζο αρχιτέκτονα Tony Chi, το Four Seasons Astir Palace διαθέτει 413 δωμάτια και συνεχίζει να εντυπωσιάζει για τον συνδυασμό σύγχρονου design και φυσικής ομορφιάς. Φέτος ξεπέρασε τον περσινό νικητή, το Capella Bangkok.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, ενώ στην τρίτη βρέθηκε το Capella Bangkok. Η φετινή λίστα κυριαρχείται από ασιατικά ξενοδοχεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιοχής στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας.

Ευρωπαϊκές και διεθνείς παρουσίες

Το μοναδικό μη ασιατικό ξενοδοχείο στην πρώτη πεντάδα ήταν το Passalacqua στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, που κατέλαβε την τέταρτη θέση και αναδείχθηκε ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό και καλύτερο boutique ξενοδοχείο. Την πεντάδα συμπλήρωσε το ιστορικό Raffles Singapore, γνωστό ως η γενέτειρα του κοκτέιλ Singapore Sling.

Στη Βόρεια Αμερική, το ξενοδοχείο με την υψηλότερη κατάταξη ήταν το Chablé Yucatán (Νο. 8), χτισμένο σε πρώην αγροικία του 19ου αιώνα μέσα στη ζούγκλα των Μάγια. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Chablé Hotels, το ξενοδοχείο «εμπνέεται από τη φύση, τον πολιτισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις».

Νέες εισόδους στη λίστα αποτέλεσαν το The Mark στη Νέα Υόρκη (43η θέση) και το Hotel Bel-Air στο Λος Άντζελες (42η θέση). Από τη Νότια Αμερική ξεχώρισαν το Copacabana Palace στο Ρίο ντε Τζανέιρο, που απέσπασε το βραβείο Lavazza Highest New Entry Award, και το Rosewood São Paulo, τα οποία κατέλαβαν την 11η και 24η θέση αντίστοιχα.

Η διαδικασία επιλογής

Η κατάταξη καταρτίζεται από την World’s 50 Best Hotel Academy, η οποία απαρτίζεται από 800 ειδικούς του ξενοδοχειακού κλάδου —ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς συντάκτες και επαγγελματίες της φιλοξενίας— από 13 περιοχές του κόσμου.

Τα 20 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου

1. Rosewood (Χονγκ Κονγκ)

2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Ταϊλάνδη)

3. Capella Bangkok (Ταϊλάνδη)

4. Passalacqua (Ιταλία)

5. Raffles (Σινγκαπούρη)

6. Atlantis The Royal (Ντουμπάι)

7. Mandarin Oriental Bangkok (Ταϊλάνδη)

8. Chablé Yucatán (Μεξικό)

9. Four Seasons Firenze (Φλωρεντία, Ιταλία)

10. Upper House (Χονγκ Κονγκ)

11. Copacabana Palace (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

12. Capella Sydney (Αυστραλία)

13. Royal Mansour (Μαρόκο)

14. Mandarin Oriental Qianmen (Πεκίνο, Κίνα)

15. Bulgari Tokyo (Ιαπωνία)

16. Claridge’s (Λονδίνο)

17. Four Seasons Astir Palace (Αθήνα, Ελλάδα)

18. Desa Potato Head (Μπαλί)

19. Le Bristol (Γαλλία)

20. Jumeirah Marsa Al Arab (Ντουμπάι)