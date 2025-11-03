Ρωσικές δυνάμεις προωθούνται εντός της πόλης Πακρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την οποία επιχειρούν να καταλάβουν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Η Μόσχα αναφέρει ότι οι στρατιώτες της «καταστρέφουν» τις περικυκλωμένες ουκρανικές δυνάμεις κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και τη βιομηχανική ζώνη του Πακρόφσκ, έχοντας εισέλθει στη συνοικία Πριγκορόντνι.

Ο ανώτατος διοικητής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, εκτιμά ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει πάνω από 100.000 στρατιώτες στην περιοχή. Όπως δήλωσε, οι ουκρανικές μονάδες προσπαθούν σθεναρά να απωθήσουν τους Ρώσους, παρά τις «δύσκολες» συνθήκες στο μέτωπο.

Ο Σίρσκι υποστήριξε ακόμη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια, λίγα χιλιόμετρα από το Πακρόφσκ, έχοντας ανακτήσει 188 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκονταν υπό ρωσικό έλεγχο και άλλα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουδέτερης ζώνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση στην περιοχή της Ντομπροπίλια αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή των ρωσικών δυνάμεων από το Πακρόφσκ.

Ο ουκρανικός στρατός, από την πλευρά του, αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλήρως «καμία συνοικία» της πόλης. «Οι εισβολείς συνεχίζουν να επιτίθενται σε μικρές ομάδες, έως πέντε ατόμων, χωρίς να χρησιμοποιούν τεθωρακισμένα», σημειώνει η ανακοίνωση.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο των μαχών.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό χαρτογραφικό ιστότοπο Deep State, ο οποίος βασίζεται σε ανοιχτές πηγές, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να ελέγχουν ένα μικρό τμήμα του Πακρόφσκ στα νότια. Η υπόλοιπη πόλη χαρακτηρίζεται ως «γκρίζα ζώνη», δηλαδή περιοχή που δεν βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο καμίας πλευράς.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, το Πακρόφσκ αριθμούσε περίπου 60.000 κατοίκους, όμως οι περισσότεροι έχουν πλέον εγκαταλείψει την πόλη.

Στρατηγική σημασία του Πακρόφσκ

Η κατάληψη της πόλης θα έδινε στη Μόσχα ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς της να εξαπολύσει επιθέσεις προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ —τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή.

Αν το Πακρόφσκ πέσει, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη ρωσική επιτυχία μετά την κατάληψη της Αβντιίβκα στις αρχές του 2024, έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου. Έκτοτε, η Ρωσία προωθείται αργά κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, που εκτείνεται σε περίπου 1.000 χιλιόμετρα.

Επιθέσεις σε άλλες περιοχές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι έπληξε τη νύχτα ουκρανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο, βάση επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλες στρατιωτικο-βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και ενεργειακές υποδομές που τις υποστήριζαν.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν κοντά στο Κουπιάνσκ, απωθώντας τις ουκρανικές μονάδες από τέσσερις οχυρωμένες θέσεις στη βιομηχανική ζώνη, στην αριστερή όχθη του ποταμού Οσκόλ.