Τραπεζική υπάλληλος και λάτρης των ταξιδιών, του αθλητισμού και της φύσης, η Μπάρμπαρα Μπόργκες είχε ενεργό παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Βραζιλίας.

Η τελευταία της ανάρτηση ήταν μια σκέψη για την αγάπη και τις προτεραιότητες της ζωής.

Έχασε τη ζωή της μετά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου.

Η Μπάρμπαρα Ελίζα Γιαμπέτα Μπόργκες, 28 ετών, πέθανε το απόγευμα της Παρασκευής μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι ενώ ταξίδευε με ταξί κατά μήκος της Βόρειας Ζώνης του Ρίο Ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με την Globo.

Όλα αυτά λίγες μόλις μέρες μετά την αιματηρή εξάρθρωση συμμορίας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Η νεαρή γυναίκα, βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου όταν ο οδηγός άκουσε πυροβολισμούς κοντά σε πεζογέφυρα.

Τραυματισμένη, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο Bonsucesso, αλλά κατέληξε.

Πριν φύγει από το σπίτι, λίγες ώρες πριν τον πυροβολισμό, η Μπάρμπαρα δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram ένα post σχετικά με τις προτεραιότητες της ζωής, τις σχέσεις και την αξία των ανθρώπων.

Η συγκλονιστική τελευταία της ανάρτηση πριν τραυματιστεί θανάσιμα από «αδέσποτη» σφαίρα

«Φροντίστε όσους σας αγαπούν. Φροντίστε όσους σας ακούν, όσους σας περιμένουν, όσους σας εύχονται το καλό. Μην παραμελείτε τα ουσιαστικά πράγματα», έγραψε.

«Επειδή ό,τι έχει τιμή, το αγοράζουμε ξανά. Τα περισσότερα από τα πράγματα που χάνουμε, τα ανακτούμε, αλλά όχι τους ανθρώπους. Ό,τι έχει αξία, όταν φεύγει, παίρνει μαζί του ένα κομμάτι από εμάς. Και, πιστέψτε με, είναι πολύ ακριβό να χάνουμε ό,τι δεν έχει τιμή», ανέφερε ένα άλλο απόσπασμα από το κείμενο που μοιράστηκε η νεαρή γυναίκα.

Αγαπούσε την φύση και τα ταξίδια

Η Μπάρμπαρα εργαζόταν ως ταμίας σε τράπεζα και κατέγραφε τα ταξίδια και τις δραστηριότητές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συχνά δημοσίευε φωτογραφίες της να τρέχει και να ασκείται σε πληθώρα αθλημάτων.

Τα ταξίδια ήταν το πάθος της. Πρόσφατα επισκέφθηκε το Ορλάντο και τη Νέα Υόρκη μαζί με τον φίλο της. «Είμαι ευτυχισμένη με τον αγαπημένο μου. Η ζωή είναι ανάλαφρη δίπλα σου, οπότε κάθε μέρα είναι μια μέρα για να γιορτάζουμε, γιατί παρά τις αντιξοότητες έχουμε ο ένας τον άλλον. Σ’ αγαπώ», έγραψε σε μια δήλωση προς τον σύντροφό της.