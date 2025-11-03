Η Ουκρανία επιδεικνύει, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «αξιοσημείωτη δέσμευση» στην πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η Κομισιόν τονίζει ότι η χώρα πρέπει να αναστρέψει τις αρνητικές τάσεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, όπως αναφέρεται σε προσχέδιο της έκθεσης για τη διεύρυνση που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters.

Η Ουκρανία υπέβαλε το αίτημα ένταξής της αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε, συνεχίζει να πιέζει για πρόοδο, παρά τις δυσκολίες του πολέμου και το γεγονός ότι η Ουγγαρία μπλοκάρει την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης, που αναμένεται να εγκριθεί αύριο, «παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνει λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η Ουκρανία εξακολούθησε τον προηγούμενο χρόνο να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δέσμευση» στην πορεία της προς την ευρωπαϊκή ένταξη.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το Κίεβο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνει όμως πως απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και στον σεβασμό προς την κοινωνία των πολιτών.

Ανησυχία είχε προκαλέσει στους Ευρωπαίους αξιωματούχους η απόφαση του Ιουλίου, με την οποία ο διορισμένος από την κυβέρνηση γενικός εισαγγελέας θα αποκτούσε μεγαλύτερο έλεγχο στην ειδική υπηρεσία κατά της διαφθοράς. Μετά από διαμαρτυρίες, η ουκρανική ηγεσία απέσυρε το σχέδιο, ωστόσο το περιστατικό δημιούργησε προβληματισμό στις Βρυξέλλες. Όπως σημειώνεται στο προσχέδιο, «οι πρόσφατες ανησυχητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εντεινόμενης πίεσης στις ειδικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς και την κοινωνία των πολιτών, πρέπει να αντιστραφούν αποφασιστικά».

Η ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ απαιτεί ομόφωνη στήριξη από όλα τα κράτη-μέλη. Αν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλώνουν δημόσια την υποστήριξή τους προς το Κίεβο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη και οι διπλωμάτες παραδέχονται ότι η Ουκρανία έχει μπροστά της σημαντικά εμπόδια.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2028. Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι για να επιτευχθεί αυτό, το Κίεβο πρέπει να επιταχύνει αποφασιστικά τις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του κράτους δικαίου.