Η Παρτιζάν ηττήθηκε χθες από την Παρί στην Stark Arena, ωστόσο το αποτέλεσμα του αγώνα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ένταση στις κερκίδες κλέψε την παράσταση.
Οι οπαδοί των «γηπεδούχων» ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση, με τη βία να ξεσπά.
Ο πιο ανησυχητικός παράγοντας όμως ήταν ότι τα επεισόδια δεν είχαν καμία σχέση με το μπάσκετ ή τον αθλητισμό, αλλά με πολιτικά ζητήματα που διχάζουν την περιοχή σύμφωνα με σερβικές πηγές.
Η αφορμή για την δημιουργία της έντασης αυτής καταγράφηκε σε ένα video που έχει ανέβει στο Twitter. Σε αυτό διακρίνεται ένας φίλος της Παρτιζάν να κρατάει ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Φοιτητές μέσα, ο Βούτσιτς έξω, προδότης, όποιος στηρίζει τη BIA (μυστική υπηρεσία) είναι σκουπίδί»
Τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Παρτιζάν-Παρί φάνηκε να έχουν πολιτικές ρίζες, με την παρουσία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς να πλανάται πάνω από τα γεγονότα.
Ο Βούτσιτς, Πρόεδρος της Σερβίας από το 2017, έχει διατελέσει πρωθυπουργός (2014-2017) και υπουργός Άμυνας και Πληροφόρησης σε προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ως ηγέτης του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), θεωρείται η κυρίαρχη πολιτική μορφή της χώρας για περισσότερο από μία δεκαετία, και η επιρροή του παραμένει καθοριστική στην πολιτική σκηνή της Σερβίας
Težak poraz Partizana u večeri koju su obeležili sukobi na tribinama “Arene”!
Pariz je iskoristio čudnu atmosferu u kojoj se utakmica često nije gledala i naneo crno-belima prvi poraz u Beogradu.
Sve važno je na ovom mestu, računajući i hajlajtse: https://t.co/VN7ZpJGHzY#kkp… pic.twitter.com/cKjhNbMudn
— Sport Klub (@sportklub) October 24, 2025