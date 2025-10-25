Η Παρτιζάν ηττήθηκε χθες από την Παρί στην Stark Arena, ωστόσο το αποτέλεσμα του αγώνα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ένταση στις κερκίδες κλέψε την παράσταση.

Οι οπαδοί των «γηπεδούχων» ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση, με τη βία να ξεσπά.

Ο πιο ανησυχητικός παράγοντας όμως ήταν ότι τα επεισόδια δεν είχαν καμία σχέση με το μπάσκετ ή τον αθλητισμό, αλλά με πολιτικά ζητήματα που διχάζουν την περιοχή σύμφωνα με σερβικές πηγές.

Η αφορμή για την δημιουργία της έντασης αυτής καταγράφηκε σε ένα video που έχει ανέβει στο Twitter. Σε αυτό διακρίνεται ένας φίλος της Παρτιζάν να κρατάει ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Φοιτητές μέσα, ο Βούτσιτς έξω, προδότης, όποιος στηρίζει τη BIA (μυστική υπηρεσία) είναι σκουπίδί»

Τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Παρτιζάν-Παρί φάνηκε να έχουν πολιτικές ρίζες, με την παρουσία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς να πλανάται πάνω από τα γεγονότα.

Ο Βούτσιτς, Πρόεδρος της Σερβίας από το 2017, έχει διατελέσει πρωθυπουργός (2014-2017) και υπουργός Άμυνας και Πληροφόρησης σε προηγούμενες κυβερνήσεις.

Ως ηγέτης του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), θεωρείται η κυρίαρχη πολιτική μορφή της χώρας για περισσότερο από μία δεκαετία, και η επιρροή του παραμένει καθοριστική στην πολιτική σκηνή της Σερβίας

Težak poraz Partizana u večeri koju su obeležili sukobi na tribinama “Arene”! Pariz je iskoristio čudnu atmosferu u kojoj se utakmica često nije gledala i naneo crno-belima prvi poraz u Beogradu. Sve važno je na ovom mestu, računajući i hajlajtse: https://t.co/VN7ZpJGHzY#kkp… pic.twitter.com/cKjhNbMudn — Sport Klub (@sportklub) October 24, 2025