Ένα απίστευτο περιστατικό «έλαβε χώρα» στην Ισπανία, καθώς ο θρυλικός πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Ίκερ Κασίγιας, έπεσε θύμα κλοπής μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα —μεταξύ αυτών και την οικιακή βοηθό του— που κατηγορούνται πως αφαίρεσαν πέντε πολυτελή ρολόγια από τη συλλογή του, συνολικής αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Οι ύποπτοι φέρονται να αντικαθιστούσαν τα αυθεντικά ρολόγια με φτηνές απομιμήσεις, ώστε ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας να μην αντιληφθεί άμεσα την απάτη.

Ο Κασίγιας, γνωστός συλλέκτης ρολογιών, παρατήρησε ανωμαλίες σε ορισμένα από τα κομμάτια της συλλογής του και ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες οργάνωσαν παγίδα για τους δράστες. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι ύποπτοι συνελήφθησαν και στο σπίτι τους βρέθηκαν εξαρτήματα ρολογιών που αντιστοιχούσαν σε αυτά του πρώην ποδοσφαιριστή.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρχαν και άλλοι συνεργοί στην υπόθεση, ενώ ο Κασίγιας, που πλέον έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, εμφανίζεται ιδιαίτερα απογοητευμένος, καθώς, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, εμπιστευόταν πλήρως τα άτομα που εργάζονταν για εκείνον.