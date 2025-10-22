Επισήμως, κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσπάθησε να τηρήσει σχετικά χαμηλούς τόνους και να φανεί διαλλακτικός. «Έχουμε έντονες αντιρρήσεις (…) αλλά είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε μαζί», φέρεται να είπε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της διεθνούς δύναμης.

Σύμφωνα, ωστόσο, με κυβερνητικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται η Haaretz, στην πράξη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τήρησε πολύ πιο σκληρή στάση. Ουσιαστικά, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, φέρεται να πρόβαλε βέτο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι δυνατό να αποδεχθεί τουρκική παρουσία εκεί, δεδομένης τόσο της στάσης που έχει τηρήσει η Άγκυρα απέναντί του, κατηγορώντας τον ως σφαγέα ο οποίος διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων όσο και των καλών της σχέσεων με τη Χαμάς.

Αντίποινα στον Ερντογάν

Υπενθυμίζεται πως ο Ταγίπ Ερντογάν έχει εκφράσει δημοσίως την επιθυμία και την πρόθεση να υπάρξει τουρκική συνδρομή στην δύναμη που προβλέπεται – εν καιρώ – να αναπτυχθεί στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή και τήρηση της συμφωνίας που έχει υπογραφεί. Αλλά και ο Βανς φέρεται να είπε στον Νετανιάχου πως η Ουάσιγκτον συμφωνεί σε ένα «εποικοδομητικό ρόλο» της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα – χωρίς, ωστόσο, να δώσει λεπτομέρειες.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε εκθειάσει τον Ερντογάν και την Τουρκία κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Εκεί όπου, σύμφωνα με τα τουρκικά (και όχι μόνο) ΜΜΕ, δεν παραβρέθηκε ο Νετανιάχου, επειδή ο Τούρκος πρόεδρος είχε απειλήσει πως θα έδινε εντολή στον πιλότο του αεροσκάφους του να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει εάν η αμερικανική πλευρά επέμενε στην παρουσία του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σε αυτό το φόντο, είναι φανερό ότι η τουρκοϊσραηλινή κόντρα καλά κρατεί, παρά τις πιέσεις και παραινέσεις του Τραμπ προς τους δύο συμμάχους του να «τα βρουν». Το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί δεν θα κλείσει εύκολα και οι μεταξύ τους διαφορές δεν πρόκειται να επιλυθούν σύντομα, υπονομεύοντας έτσι στην πράξη το σχέδιο του Λευκού Οίκου για μια νέα Pax Americana στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου Τουρκία και Ισραήλ είναι από τους πλέον ισχυρούς «παίκτες».

Ποτέ μην λες ποτέ…

Παρ’ όλα αυτά, επειδή Νετανιάχου και Ερντογάν είναι εξαιρετικά έμπειροι, ενώ ειδικά ο πρώτος έχει αποδείξει πως γνωρίζει και πώς να ελίσσεται και πώς να υποχωρεί όταν πρέπει, ας μην σπεύσουν κάποιοι να το «δέσουν» και να προαναγγείλουν το οριστικό ναυάγιο κάθε προσπάθειας επαναπροσέγγισης ανάμεσα στις χώρες τους. Οι εξελίξεις, άλλωστε, δεν οφείλονται σε προσωπικά «γινάτια», αλλά σε σύγκρουση συμφερόντων και προσπάθεια κατοχύρωσης και διεύρυνσης των σφαιρών επιρροής στη «νέα» Μέση Ανατολή.

Με άλλα λόγια: Όταν οι συσχετισμοί θα έχουν, λίγο ως πολύ, αποκρυσταλλωθεί και οι ισορροπίες καθοριστεί, οι ηγέτες Τουρκίας και Ισραήλ θα το ξανασκεφτούν – είτε εξακολουθούν να είναι οι συγκεκριμένοι δύο είτε κάποιοι άλλοι που θα τους έχουν διαδεχθεί. Και τότε, όλα θα μπορούν να γίνουν.

Μέχρι τότε, όμως, πολλά μπορούν να μεσολαβήσουν. Ακόμη και «θερμά επεισόδια», έστω και ο Τραμπ και Βανς θα κάνουν τα πάντα για να τα αποφύγουν.