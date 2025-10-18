Η CUPRA πέτυχε ένα νέο ορόσημο με την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου της. Η μάρκα έφτασε σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα με ένα CUPRA Formentor.

«Η επίτευξη του ορόσημου του ενός εκατομμυρίου οχημάτων CUPRA αποτελεί απόδειξη του τολμηρού οράματος και του αδιάκοπου πάθους που καθοδηγούν τη μάρκα μας. Η παραγωγή αυτού του εμβληματικού οχήματος στο Martorell -την καρδιά του βιομηχανικού μας μετασχηματισμού- αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία, τον εξηλεκτρισμό και το μέλλον της κινητικότητας. Η CUPRA δεν είναι απλώς μια μάρκα, είναι ένα κίνημα και αυτό το επίτευγμα προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη δυναμική ανάπτυξή της -σε επίπεδο όγκου, αγορών και γκάμας μοντέλων», δήλωσε ο Markus Haupt, CEO CUPRA & Executive Vice-President Production &Logistics.