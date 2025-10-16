Μήνες ιδιωτικών συνομιλιών στο Telegram μεταξύ ηγετών των Young Republicans (Νέων Ρεπουμπλικάνων) σε διάφορες πολιτείες αποκαλύπτουν μια συγκλονιστική κουλτούρα ρατσιστικών και φασιστικών στρατηγικών, σύμφωνα με μια αποκλειστική έρευνα του Politico.

Περισσότερες από 2.900 σελίδες συνομιλιών στο Telegram που απέκτησε η έκδοση δείχνουν επαναλαμβανόμενη χρήση βίαιης, ρατσιστικής και αντισημιτικής ορολογίας, συμπεριλαμβανομένης της φράσης «Αγαπώ τον Χίτλερ». Τα μέλη της ομαδικής συνομιλίας εξυμνούσαν τις βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις και χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα ρατσιστικές, αναπηρικές και σεξιστικές βρισιές. Ορισμένοι ανακαλούσαν εικόνες από το Ολοκαύτωμα όταν συζητούσαν για πολιτικούς αντιπάλους και χρησιμοποιούσαν άνετα κωδικές εκφράσεις υπέρ της υπεροχής της λευκής φυλής. Πολλοί από αυτούς επαναλάμβαναν τα επιχειρήματα συντηρητικών προσωπικοτήτων, όπως οι Tucker Carlson και Charlie Kirk.

Μεταξύ των ηγετών που εμπλέκονται στη διαρροή είναι ο αντιπρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων του Κάνσας, William Hendrix, και οι ηγέτες των Νέων Ρεπουμπλικάνων της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Bobby Walker και Peter Giunta, καθώς και ένας υπάλληλος της κυβέρνησης Τραμπ, ο Michael Bartels. Ο Guinta δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι διαρροές ήταν μέρος μιας στοχευμένης εκστρατείας δυσφήμισης, αλλά δεν αρνήθηκε κατηγορηματικά το περιεχόμενό τους.

Άλλοι ηγέτες των Νέων Ρεπουμπλικάνων καταδίκασαν τη συζήτηση, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την ομάδα των Νέων Ρεπουμπλικάνων. Συνολικά, η ομάδα αποτελεί μέρος μιας νέας γενιάς ακτιβιστών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, πολλοί από τους οποίους ηγήθηκαν της προσπάθειας να επανεκλεγεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το 2025.

Οι ομαδικές συνομιλίες, σε γενικές γραμμές, έχουν δημιουργήσει μια σειρά διαφορετικών προβλημάτων για τους συντηρητικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των αμφιλεγόμενων συνομιλιών στο Signal μεταξύ των κορυφαίων ηγετών της άμυνας της χώρας, του αντιπροέδρου JD Vance και του αρχισυντάκτη του Atlantic. Πίσω από τα παρασκήνια, ένα ισχυρό δίκτυο συνομιλιών στο Signal μεταξύ ηγετών του ιδιωτικού τομέα και πολιτικών προσώπων αποτέλεσε τη βάση της εκστρατείας επανεκλογής του Trump και της ταχείας μετατόπισης της πολιτικής υποστήριξης, όπως τεκμηριώνεται σε μια εκτενή έρευνα της Semafor.

Πηγή: mashable.com