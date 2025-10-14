Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε σήμερα την έκκληση για διάλογο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά». Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε μετά την ομιλία του Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο, όπου δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με το Ιράν.

Τον Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν πραγματοποιήσει επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έπειτα από πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να προσέκρουσαν σε ζητήματα όπως ο εγχώριος εμπλουτισμός ουρανίου.

Δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει πως το πρόγραμμά της έχει αποκλειστικά μη στρατιωτικό χαρακτήρα.