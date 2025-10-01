Το Ιράν προχώρησε στην επικύρωση νομοσχεδίου που προβλέπει την αυστηροποίηση των ποινών για όσους κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Για να τεθεί σε ισχύ, απαιτείται η υπογραφή του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου, την περίοδο που η χώρα βρισκόταν σε πόλεμο με το Ισραήλ, ενώ παράλληλα είχαν προηγηθεί αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια των 12 ημερών της σύγκρουσης, που ξεκίνησε μετά από αιφνιδιαστική ισραηλινή επίθεση, συνελήφθησαν αρκετά άτομα με την υποψία ότι κατασκόπευαν υπέρ των δύο χωρών. Το Συμβούλιο των Φρουρών, αρμόδιο για την εποπτεία των νόμων, ανακοίνωσε ότι το κείμενο επικυρώθηκε.

Αυστηρότερες κυρώσεις και θανατική ποινή

Το νομοσχέδιο προβλέπει «την αυστηροποίηση των κυρώσεων για κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς και χώρες που είναι εχθρικές προς την εθνική ασφάλεια». Η «σκόπιμη συνεργασία» με τέτοιες χώρες χαρακτηρίζεται ως «διαφθορά επί της Γης», αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο, σύμφωνα με το πρακτορείο Irna.

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο, που δεν κατονόμαζε συγκεκριμένα κράτη και δεν προέβλεπε υποχρεωτικά θανατική ποινή, το νέο πλαίσιο στοχεύει ευθέως το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Δεν διευκρινίζεται ποιες άλλες χώρες θεωρούνται «εχθρικές».

Περιορισμοί στην επικοινωνία και τις διαδηλώσεις

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ποινή φυλάκισης έως δύο ετών για τη χρήση, αγορά ή πώληση μη αδειοδοτημένων συσκευών διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως το Starlink, που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε απαγορευμένο περιεχόμενο.

Επιπλέον, η αποστολή βίντεο και εικόνων σε ξένα ή «εχθρικά» κανάλια, εφόσον κριθεί ότι βλάπτει την εθνική ασφάλεια, θα τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε ετών. Παράλληλα, απαγορεύονται οι «παράνομες πορείες και συγκεντρώσεις σε καιρό πολέμου».

Αντιδράσεις από νομικούς

Τον Ιούλιο, 57 Ιρανοί δικηγόροι και νομικοί κατήγγειλαν ότι το νομοσχέδιο «παραβιάζει πολλές συνταγματικές αρχές, τις αρχές της σαρία και θεμελιώδεις νομικές αρχές», σύμφωνα με την εφημερίδα Ham Mihan, που πρόσκειται στους μεταρρυθμιστές.

Βάσει της ιρανικής νομοθεσίας, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν έχει πέντε ημέρες για να υπογράψει το νομοσχέδιο και να το καταστήσει επίσημο νόμο του κράτους.