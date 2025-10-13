Στο Αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ το παρών έδωσε και Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που θα συμμετάσχει στην σύνοδο για την ειρήνη στην Γάζα.

O πρόεδρος των ΗΠΑ  Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τους ηγέτες που συμμετέχουν στη σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ για την ειρήνη στη Γάζα, μεταξύ αυτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δύο άνδρες μετά την χειραψία τους, αντάλλαξαν σύντομες κουβέντες.

