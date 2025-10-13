Στο Αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ το παρών έδωσε και Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που θα συμμετάσχει στην σύνοδο για την ειρήνη στην Γάζα.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τους ηγέτες που συμμετέχουν στη σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ για την ειρήνη στη Γάζα, μεταξύ αυτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

🟡 President Donald Trump welcoming Leaders ahead of Summit in Sharm El-Sheikh #BBCNews Kyriakos Mitsotakis 🇬🇷 pic.twitter.com/DlfjMn9zjZ — George Thalassinos (@Ariestaurus_d) October 13, 2025

Οι δύο άνδρες μετά την χειραψία τους, αντάλλαξαν σύντομες κουβέντες.