Μετά από τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Δανίας με drones μεταξύ άλλων πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας  συναγερμός έχει σημάνει και στη Νορβηγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκαν αρκετά drones να πετούν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας, η οποία αποτελεί και σημαντική βάση του ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για την Αεροπορική Βάση Ørland, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της χώρας.

Τελευταία Νέα