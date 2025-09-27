Μετά από τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Δανίας με drones μεταξύ άλλων πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας συναγερμός έχει σημάνει και στη Νορβηγία.

⚡️ Not over yet! Drones also flew over Norway’s main air base Early Saturday morning, several drones were spotted over Ørland Air Base — NATO’s key base in Norway and home to the country’s F-35 fighter jets. https://t.co/SS4TlSUehW pic.twitter.com/9kpARUcqfg — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκαν αρκετά drones να πετούν πάνω από την κύρια αεροπορική βάση της Νορβηγίας, η οποία αποτελεί και σημαντική βάση του ΝΑΤΟ.

🚨🇳🇴 Unknown drones were sighted over Ørland Air Base, Norway. It is NATO’s primary base and houses the country’s F-35 fighter jets. — The World Report (@World_Report0) September 27, 2025

Πρόκειται για την Αεροπορική Βάση Ørland, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της χώρας.