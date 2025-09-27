Στο συναρπαστικό ντέρμπι της Μαδρίτης, οι ανατροπές και το θέαμα περίσσευαν, νικητές όμως αναδείχθηκαν οι παίκτες του Τσόλο Σιμεόνε μετά απο ένα καταπληκτικό δεύτερο μέρος.

Η Ατλέτικο μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στον αγώνα, κυριάρχησε επί της Ρεάλ σε όλο το μήκος του γηπέδου και προηγήθηκε στο 14′, όταν έπειτα από σέντρα του Γκoνζάλεθ, ο Λε Νορμάν με κεφαλιά νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα κι έπειτα από έξοχη κάθετη πάσα του Γκιουλέρ , ο Κιλιάν Εμπαπέ εκτέλεσε τον Όμπλακ για να φέρει το ματς στα ίσα κόντρα στο μέχρι τότε μομέντουμ της Ατλέτικο.

Στο 37΄ήταν ώρα για την ανατροπή των «μερένχες», αφού οι γηπεδούχοι έκαναν λάθος στη μεσαία γραμμή, έδωσαν την ευκαιρία στον Βινίσιους να αποφύγει δυο αντιπάλους και να σερβίρει στον Γκιουλέρ που με πλασέ έκανε το 1-2.

Ο Σιμεόνε εμψύχωνε διαρκώς τους παίκτες του οι οποίοι αμέσως ανέβασαν στροφές. Πρώτο χτύπημα στο 39′ με το δοκάρι του Άλβαρες, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Λενγκλέ βρήκε δίχτυα, γκολ που ακυρώθηκε όμως μέσω VAR. Στο 45+3′ η κεφαλιά του Σόρλοθ μέτρησε κανονικά, το παιχνίδι ήρθε για ακόμη μια φορά σε ισορροπία, με το 2-2 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε ακριβώς όπως τελείωσε στο ημίχρονο, με γκολ και θέαμα, μόνο που τις λύσεις στο δεύτερο μέρος τις βρήκε η Ατλέτικο.

Στο 50ο λεπτό ο Γκιουλέρ υπέπεσε σε παράβαση μέσα στη περιοχή και ο Άλβαρες μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που καταλογίστηκε, κάνοντας εκ νέου την ανατροπή.

Η κυριαρχία της Ατλέτικο στον αγωνιστικό χώρο συνεχίστηκε, ενώ με τον Άλβαρες σε εξαιρετική μέρα, οι γηπεδούχοι μετέτρεψαν σε παράσταση για ένα ρόλο το δεύτερο μέρος.

Στο 64΄ο ίδιος έστησε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ υπέγραψε το 4-2, και το πάρτι στο Μετροπολιτάνο είχε μόλις ξεκινήσει.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκριεζμάν στο 90+3′ διαμορφώνοντας το τελικό 5-2. Η Ρεάλ υπέστη την πρώτη ήττα και παραμένει στην πρώτη θέση ενώ η Ατλέτικο είναι στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Λε Νορμάν, Λενγκλέ, Χάντσκο, Κόκε, Μπάριος, Νίκο Γκονζάλεθ, Σιμεόνε (90΄+2΄Μπαένα), Άλβαρες (90΄+2΄Μολίνα), Σόρλοθ (67΄Γκάλαγχερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρβαχάλ (58΄Καμαβινγκά), Μιλιτάο, Χάουσεν (89΄Φραν Γκαρθία), Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ (71΄Ροντρίγκο), Γκιουλέρ (59΄Μασταντουόνο), Βινίσιους, Μπαπέ