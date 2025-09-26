Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου έγκυες και μικρά παιδιά να αποφεύγουν το παυσίπονο Tylenol και τα εμβόλια, υιοθετώντας θέσεις που βρίσκονται σε αντίθεση με τις επιστημονικές συστάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε εγκύους και μικρά παιδιά να μην χρησιμοποιούν το Tylenol.

Συνέδεσε τον αυτισμό με τη λήψη Tylenol και τον εμβολιασμό των παιδιών, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.

Ζήτησε να “σπάσει” σε ξεχωριστές δόσεις το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας και να καθυστερήσει ο εμβολιασμός για ηπατίτιδα Β.

Ιατρικοί σύλλογοι και ειδικοί τονίζουν ότι οι συμβουλές του έρχονται σε αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα και καταδικάζουν τις δηλώσεις του.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες προτροπές μπορεί να μειώσουν τα ποσοστά εμβολιασμού και να δημιουργήσουν εμπόδια στη δημόσια υγεία.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και ο διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει επιστημονικά αποδεδειγμένη σύνδεση του Tylenol με τον αυτισμό.

Πιο αναλυτικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την προτροπή του προς εγκύους και γονείς μικρών παιδιών να αποφεύγουν τη χρήση του Tylenol, προκαλώντας αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα. Η παρέμβασή του έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social και κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ συνέδεσε, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, τον αυτισμό με τη χορήγηση Tylenol σε εγκύους και με τον εμβολιασμό των παιδιών. Επιπλέον, ζήτησε να διαχωρίζονται οι δόσεις του εμβολίου κατά της ιλαράς, ερυθράς και παρωτίτιδας, και να μην γίνεται το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β πριν τα 12 έτη, ενώ συνήθως χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές, η παρακεταμόλη – το δραστικό συστατικό του Tylenol – θεωρείται ασφαλής κατά την κύηση όταν χορηγείται υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση δεκάδων συλλόγων γιατρών, επιστημόνων και φροντιστών αυτιστικών προσώπων, που τόνισαν την αναγκαιότητα τήρησης των επίσημων επιστημονικών οδηγιών.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η προτροπή για πολλαπλές ιατρικές επισκέψεις και καθυστερήσεις στον εμβολιασμό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης και να εγείρει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, σχολιάζουν ότι οι πρόσφατες δηλώσεις θυμίζουν τις αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις του Τραμπ κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας Covid-19, όταν είχε προτείνει μη επιστημονικές λύσεις.

Ο διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, που έχει διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ, ξεκαθάρισε μέσω πολλών μέσων ενημέρωσης πως δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση ανάμεσα στο Tylenol και τον αυτισμό, καλώντας τις εγκύους να συμβουλεύονται πάντα τον γιατρό τους. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι επίσημες συστάσεις δεν αλλάζουν.