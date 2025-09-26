Ο Τάσος Δώνης είναι το όνομα το οποίο ξεχωρίζει από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για την αυριανή (27/09) αναμέτρηση του Άρη με τον Πανσερραϊκό, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο 28χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό σε αποστολή και για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Χιμένεθ, ξεπερνώντας την θλάση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες. Επιστροφή και για τον Ολιμπίου Μορουτσάν μετά το διάστρεμμα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κόντρα στην Κηφισιά.

Στον αντίποδα, εκτός έμεινε ο Πιόνε Σίστο καθώς κρίθηκε αρκετά επιβαρυμένος. Έξω έμεινε επίσης ο Ρόουζ, ο Μάικιτς, ο Χαρούπας, οι τραυματίες Πέρεθ, Γένσεν, Αλφαρελά, Μεντίλ και ο ανέτοιμος Καντεβέρε.

Γίνεται κατανοητό ότι ο Χιμένεθ αντιμετωπίζει πάλι αρκετά προβλήματα και με επίκεντρο τις τρεις θέσεις της επίθεσης, όπου και μετά την απουσία του Σίστο είναι πιθανό να καταφύγει σε λύσεις ανάγκης.

Την αποστολή του Άρη απαρτίζουν οι: Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Frydek, Fabiano Leismann, Pedro Alvaro, Sundberg, Racic, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Dudu Rodrigues, Morutan, Loren Moron, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Παπασαραφιανός.