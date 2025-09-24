«Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας», δηλώνει ο Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Ο Αμερικανός πτέραρχος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο και επισκέπτεται τον νέο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας, στρατηγό Φαμπιάν Μαντόν, μίλησε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde για τα μέτρα και τις στρατηγικές της Ατλαντικής Συμμαχίας απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές κατά των κρατών-μελών της.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τις ανησυχίες Ευρωπαίων για τη ρωσική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, ο Γκρίνκεβιτς τόνισε:

«Έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αναχαιτίζουμε και να καταρρίπτουμε τέτοια drones όταν εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας όπως συνέβη στην Πολωνία στις 10/9. Παράλληλα, εφαρμόζουμε μια πιο ευέλικτη επιχειρησιακή δομή μέσω της επιχείρησης Eastern Sentry, που ξεκίνησε στις 12/9. Στόχος της είναι ο συγχρονισμός της εναέριας επιτήρησης και της αντιαεροπορικής άμυνας σε όλο το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Πλέον, δεν αρκεί να διασφαλίζουμε την τάξη στα σύνορά μας. Απαιτείται μια συνολική προσέγγιση. Τα drones είναι προτεραιότητά μας και πιστεύουμε ότι θα αναπτύξουμε σύντομα πιο ισχυρές δυνατότητες αναχαίτισής τους. Η απειλή είναι παρούσα και ό,τι διαφεύγει από το δίκτυο ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε χώρα μας».

Σχετικά με το ενδεχόμενο κατάρριψης ρωσικού αεροσκάφους, όπως είχε συμβεί το 2015 με την Τουρκία, ο Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ επεσήμανε ότι κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά και ότι η κατάρριψη ενός drone είναι σαφώς ευκολότερη από πολιτική και επιχειρησιακή σκοπιά. Τόνισε ωστόσο πως «στην περίπτωση των μαχητικών αεροσκαφών, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος κίνδυνος κλιμάκωσης, ειδικά αν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των λαών μας».

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη και η στάση του ΝΑΤΟ

Σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενική επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας παγκοσμίως.

Όπως σημείωσε, «ως διοικητής στην Ευρώπη, καταθέτω εισηγήσεις, αλλά η τελική απόφαση είναι πολιτική». Υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες, δεδομένου ότι η Κίνα και η περιοχή Ινδο-Ειρηνικού αποτελούν πλέον μια σημαντική στρατιωτική πρόκληση. «Θα υπάρξουν προσαρμογές στην Ευρώπη, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις».

Η ρωσική επιθετικότητα και οι ανησυχίες του ΝΑΤΟ

Σε ερώτηση για τη ρωσική επιθετικότητα, ο Γκρίνκεβιτς, του οποίου ο πατέρας μετανάστευσε στις ΗΠΑ από τη Λευκορωσία, ανέφερε: «Μεγάλωσα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μπήκα στην Αεροπορία λόγω της σοβιετικής απειλής και της πίστης μου στις ελευθερίες μας.

Η σημερινή Ρωσία λειτουργεί διαφορετικά: η ανώτερη διοίκησή της ενθαρρύνει, με κίνητρα, τους κατώτερους διοικητές να παίρνουν πρωτοβουλίες, ακόμα και ριψοκίνδυνες. Αυτό οδηγεί σε απερίσκεπτες ενέργειες όπως έχουμε δει τελευταία. Κάνουν πράγματα που εμείς δεν θα κάναμε ποτέ χωρίς πρώτα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απωλειών».