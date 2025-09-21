Στην έλλειψη φρεσκάδας που είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του ντέρμπι “αιωνίων”, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει χρόνος για να μπορέσει να τον αξιοποιήσει η ομάδα του.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Χρήστου Κόντη:

«Σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να έχεις αυτοσυγκέντρωση μέχρι το 97′. Πιεστήκαμε αρκετά προς το τέλος και κάναμε ορισμένες αλλαγές για να κλείσουμε τις γραμμές, γιατί δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το ρυθμό.

Θέλαμε φρεσκάδα στα εξτρέμ, αλλά κάποια προβλήματα δε μας άφησαν να το κάνουμε αυτό. Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο που παίξαμε εξαιρετικά, θα θέλαμε να πάρουμε τη νίκη και να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Δεν μπορέσαμε και προχωράμε.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η φρεσκάδα και τα τρεξίματα είναι πολύ σημαντικά κι εμείς δεν τα είχαμε και γι’ αυτό δεν μπορούσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Πρέπει να το βελτιώσουμε στην πορεία. Δεν μπορώ να πω ότι οι παίκτες δε ήθέλαν να κερδίσουν το ματς. Το ήθελαν και γι’ αυτούς και για τον κόσμο. Προχωράμε στο επόμενο ματς.

Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε πολλά. Θέλουμε να κρατήσουμε την μπάλα, να κόψουμε το ρυθμό. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε χρόνο, χρόνος δεν υπάρχει αλλά γρήγορα μέσα από τις προπονήσεις, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε κι αυτό».