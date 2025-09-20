Η ασφάλεια είναι αναγκαίο συστατικό της Δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αμφίεσης, όλοι το έχουμε ανάγκη και το επιζητούμε. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν συμβαίνει το ίδιο για όλους.

Η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε ένα ρεπορτάζ για μία ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Ένα νεαρό ζευγάρι ανδρών δέχθηκε επίθεση στον δρόμο επειδή τόλμησε να ανταλλάξει ένα φιλί.

Η εξομολόγηση ενός από τα θύματα συγκλονίζει: «Πλησίασε στο σημείο που ήμασταν όρθιοι και πιανόμασταν χέρι-χέρι. Ο συνοδηγός βγήκε μισός έξω από το παράθυρο, μας πέταξε ένα ποτήρι καφέ και μας φώναξε… Ήμασταν πολύ σοκαρισμένοι και οι δύο. Κάναμε επώνυμη καταγγελία στο τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας».

Τελευταία Νέα