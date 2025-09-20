Η ασφάλεια είναι αναγκαίο συστατικό της Δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αμφίεσης, όλοι το έχουμε ανάγκη και το επιζητούμε. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν συμβαίνει το ίδιο για όλους.

Η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε ένα ρεπορτάζ για μία ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Ένα νεαρό ζευγάρι ανδρών δέχθηκε επίθεση στον δρόμο επειδή τόλμησε να ανταλλάξει ένα φιλί.

Η εξομολόγηση ενός από τα θύματα συγκλονίζει: «Πλησίασε στο σημείο που ήμασταν όρθιοι και πιανόμασταν χέρι-χέρι. Ο συνοδηγός βγήκε μισός έξω από το παράθυρο, μας πέταξε ένα ποτήρι καφέ και μας φώναξε… Ήμασταν πολύ σοκαρισμένοι και οι δύο. Κάναμε επώνυμη καταγγελία στο τμήμα αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας».