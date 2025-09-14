Πέρα από την ήττα από την Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός έχει άλλο ένα “πονοκέφαλο”, καθώς κινδυνεύει με τιμωρία έδρας!

Στο τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν κοντά στον κόσμο που βρέθηκε στον Βόλο, ωστόσο κάποιοι από αυτούς τους πέταξαν… καθίσματα! Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει σημειωθεί από τους υπεύθυνους και είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να εκτίσει ποινή κεκλεισμένων των θυρών, αφού η ΔΕΑΒ είναι εξαιρετικά αυστηρή.

Μάλιστα η ανησυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, αφού ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ενώ μεσοβδόμαδα οι «πράσινοι» παίζουν πάλι εντός έδρας με αντίπαλο την Athens Kallithea για το Κύπελλο Ελλάδας.