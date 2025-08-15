Δεν είναι όλα ρόδινα στις επιχειρηματικές απόπειρες του Χάμιλτον, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη εκκαθάριση της αλυσίδας εστιατορίων «Neat Burger», η οποία ξεκίνησε σε συνεργασία με τον ηθοποιό Λεονάρντο ντι Κάπριο, με σκοπό την προώθηση βιολογικών τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η Neat -αρχικά γνωστή ως Neat Burger- ήταν η πρώτη παγκόσμια αλυσίδα με vegans burgers και άνοιξε το 2019. Συνέταιροι σε αυτότο επιχείρημα ήταν ο Χάμιλτον, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Βέλγος ποδοσφαιριστής Thibaut Courtois.

Αφού άνοιξαν μια σειρά από εστιατόρια στο Λονδίνο, στη συνέχεια στο Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη, η εταιρεία δεν κατάφερε να βρει οικονομική ισορροπία με μια σειρά κλεισιμάτων να είναι πλέον ορατή και γεγονός. Μάλιστα, ήδη έχει δημιουργηθεί μια σωρευτική ζημία σχεδόν 8 εκατομμυρίων λιρών, γεγονός που ώθησε τους εταίρους να αποσυρθούν. Ετσι, τα μπέργκερ του Χάμιλτον δεν πήγαν και τόσο καλά…