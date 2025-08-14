Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) καλεί τους επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να καταταγούν στη ΣΜΥ στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Αναλυτικά, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 08:00, καλούνται οι επιτυχόντες ΣΜΥ/ΟΠΛΑ, ενώ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 08:00, οι επιτυχόντες ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ.

Οι επιτυχόντες καλούνται να καταταγούν με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 04/2025), όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΓΕΣ.

Πληροφορίες για τους νέους σπουδαστές βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Σχολής στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://smy.army.gr/anakoinoseis/prosklisi-epitychonton-sti-scholi-monimon-ypaxiomatikon/.