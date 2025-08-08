Ο Αχμέντ Τουμπά σχολίασε το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαχτάρ, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο του συμπαίκτη, Ανάς Ζαρουρί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κεντρικού αμυντικού των Πράσινων:

«Δεν ήταν εύκολος αγώνας, η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που σχεδόν κάθε χρόνο παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κοιτάξαμε να κάνουμε έναν σωστό αγώνα, να σταθούμε σοβαρά στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θα κοιτάξουμε να κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα.

Μελετάμε καλά τον αντίπαλο, βλέπουμε τις κινήσεις του, κάνουμε μια πολύ σοβαρή ανάλυσή του. Και σήμερα παίξαμε καλά και με τη Ρέιντζερς παίξαμε καλά, αλλά το αποτέλεσμα δεν μας ευνόησε, σήμερα ήρθαμε 0-0, δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αν σταθούμε και στη ρεβάνς με τον ίδιο τρόπο, σοβαρά, χωρίς να τα παρατάμε, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Τον ήξερα το Ζαρουρί από το Βέλγιο, είμαι χαρούμενος που είναι εδώ, ήρθε πριν λίγο διάστημα, αλλά έδειξε θετικά στοιχεία. Κοιτάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα συμπαγή, γερή, αλληλέγγυα κι όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να έχουμε νίκες».