Δεν αναμενόταν κάτι καλύτερο, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της χρονιάς του ΠΑΟΚ.

Σε περίπτωση που συνέβαινε, θα έπρεπε να προκαλέσει περισσότερο προβληματισμό παρά ενθουσιασμό.

Η ομάδα ήταν πάνω κάτω αυτή που βλέπαμε στις Ευρωπαϊκές πρεμιέρες της Ιούλιο ή Αύγουστο, με εξαίρεση το 2022 εννοείται. Προσηλωμένη στο τακτικό σκέλος, υποφερτή κυκλοφορία, όχι πολλά τρεξίματα αλλά ούτε και λίγα για την εποχή.

Είναι και ο αντίπαλος που θα βρεις μπροστά σου, όπως και το μέγεθος της διοργάνωσης.

Αλλιώς σε ιντριγκάρει ματς κόντρα στον Άγιαξ με προοπτική το C.L κι αλλιώς η άγνωστη Βόλφσμπεργκερ, που όταν την ακούσαμε πρώτη φορά αναρωτηθήκαμε αν συνοδεύεται με τηγανιτές πατάτες.

Η άγνωστη Βόλφσμπεργκερ πάντως, έμοιαζε πιο ομάδα από την Μάλμε που τέτοιο καιρό πέρσι μας πετούσε έξω από τα πλέι οφ του C.L.

Τολμώ να πω ότι θύμιζε σε πολλά τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου στις φορμαρισμένες φάσεις του, δυσκολοκατάβλητος από τη μέση και πίσω και άκρως επικίνδυνος βρίσκοντας κενούς χώρους μπροστά.

Αυτό ήταν που δεν επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να προωθεί περισσότερους παίκτες, αφού οι αντίπαλοι έδειξαν πως το είχαν στους ανοιχτούς χώρους. Στις λίγες ευκαιρίες να τρέξουν στην αντεπίθεση, μόνο ακίνδυνοι δεν ήταν.

Κι ο λόγος που oi φορές δεν ήταν περισσότερες, ήταν γιατί ο ΠΑΟΚ θυσίασε την επιθετική υπεραριθμία για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ή λιγότερο ανήσυχο τέλος πάντων.

Οπότε βρήκαμε και τον λόγο της επιθετικής ανεπάρκειας που επέδειξε σήμερα.

Αν έπαιρνε το ρίσκο, το τελικό σκορ θα θύμιζε διαδικασία των πέναλτι σε ματς κυπέλλου. Κάτι σε 3-5 δηλαδή…

Το πλέον εντυπωσιακό με τους Αυστριακούς ήταν ο άνετος και αρχοντικός τρόπος με τον οποίον έσπαζαν την πίεση, όταν ξεκινούσαν το χτίσιμο από τα μετόπισθεν.

Κάτι που εξηγεί τον λόγο που ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν ποτέ από τον γηπεδούχο, που απλά τριγυρνούσε γύρω από την περιοχή τους.

ίσως το πιο δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ άλλωστε, είναι να κλέβει μπάλες πριν φτάσει ο αντίπαλος στο μισό του γηπέδου.

Οπότε όταν ανταπεξέρχεσαι στο δύσκολο, το εύκολο θα το καταφέρεις με λιγότερο ιδρώτα.

Θα ήθελα πάρα πολύ να έβλεπα την Βόλφσμπεργκερ αντί του ΠΑΟΚ, στους αγώνες που έφυγε ηττημένος από την Αγιά Σοφιά. Εκεί που σε όλα τα παιγνίδια ανεξαιρέτως, βρισκόταν πίσω στο σκορ στα πρώτα λεπτά, παραδομένος στην πίεση της γηπεδούχου, πριν καλά καλά πέσουν τα πρώτα μπετά του build up.

Στο ίδιο μοτίβο αναμένεται να εξελιχθεί και το δεύτερο παιγνίδι στην Αυστρία.

Κάτι που δεν θα άλλαζε ακόμα κι αν στο σημερινό είχε κερδίσει ένας από τους δυο.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει κατοχή, θα φαίνεται πως ελέγχει τον αγώνα και θα τον ελέγχει, αλλά δεν θα μπορεί να ανεβάσει επιπλέον παίκτες.

Και οι Αυστριακοί θα ψάχνουν την στιγμή, για να βγούνε στην κόντρα…