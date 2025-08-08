Ο τεχνικός της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τον διαιτητή της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκο, Έρικ Λάμπρεχτς, ενώ τόνισε ότι δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή της Σαχτάρ:

Για το αν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα:

«Πάντα παίζουμε για να νικήσουμε, οπότε προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να παίζεις εδώ, αλλά είχαμε τις στιγμές μας. Αν ήμασταν πιο προσεκτικοί τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί είχαμε τον πλήρη έλεγχο. Πάντως δεν είναι εύκολο να παίζεις με τον Παναθηναϊκό».

Για τη ρεβάνς:

«Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο γιατί είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι με τις στιγμές. Τα πάντα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Θα είμαστε έτοιμοι για την στρατηγική τους για να νικήσουμε».

Για την απουσία του Τραορέ και του Ιωαννίδη:

«Ο Φώτης είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πολύ σημαντικός. Αν τον είχαν, θα είχαν προβάδισμα. Όσο για τον Τραορέ και τον Εγκινάλντο, όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί για εμένα. Παράλληλα, όσον αφορά τη θέση του Εγκινάλντο, είδαμε ότι ο διαιτητής δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο. Ένας παίκτης έτρεχε με 30 χλμ. την ώρα και δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω. Αν δεν χρησιμοποιείται το VAR σε τέτοιες περιπτώσεις τότε γιατί το έχουμε. Δεν είναι μόνο το πέναλτι, αλλά και η προστασία της υγείας του παίκτη. Κάπως έτσι σε κάνουν να μην πιστεύεις πια».

Για την εμφάνιση του Ρέζνικ και την απουσία του Κέβιν:

«Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, πολύ καλός χαρακτήρας. Περίμενα αυτή την εμφάνιση. Για τον Κέβιν, το βασικό είναι να γυρίσει υγιής, γιατί αυτό έχει σημασία για τους παίκτες μας».

Για το τι πρέπει να αλλάξει στη ρεβάνς:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι για να διορθώσω, είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που παίξαμε».