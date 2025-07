Σοκ στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα προκάλεσε η είδηση τού αιφνίδιου θανάτου τού Νορβηγού Ολυμπιονίκη του σκι, Οντουν Γκρούνβολντ, από κεραυνό.

Το θλιβερό περιστατικό γνωστοποίησε την Τετάρτη η Ομοσπονδία Σκι της Νορβηγίας.

Ο Γκρούνβολντ ήταν 49 χρονών και είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι κρος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση του πρόωρου χαμού του Όντουν Γκρούνβολντ», ανέφερε η Ομοσπονδία. «Ο πρώην αθλητής της Αλπικής χιονοδρομίας και του σκι κρος χτυπήθηκε πρόσφατα από κεραυνό κατά τη διάρκεια εκδρομής».

Η Ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι ο Γκρούνβολντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και οι ιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, το βράδυ της Τρίτης.

Ο Γκρούνβολντ ήταν μέλος της εθνικής ομάδας αλπικού σκι της Νορβηγίας πριν στραφεί στο freestyle και το σκι κρος. Είχε ανέβει μία φορά στο βάθρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αλπικού Σκι, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση σε αγώνα κατάβασης στη Σιέρα Νεβάδα της Ισπανίας το 1999

