Mερικά από τα ταχύτερα σκυλάκια με τέσσερα, πολύ, πολύ κοντά πόδια αγωνίστηκαν στον πιο αστείο αγώνα δρόμου για τη δόξα και λιχουδιές στο ετήσιο Corgi Derby της Σκωτίας, όπως είναι εμφανές στο κοντό… εεε, μικρό αφιέρωμα του Associated Press στο γεγονός.

Το Corgi Derby του ιπποδρόμου Musselburgh Racecourse πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022 με αφορμή τα 70 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο θρόνο. Η βασίλισσα της Αγγλίας ήταν φανατική θαυμάστρια των corgi και από τα χέρια της πέρασαν, σχεδόν 30 εκπρόσωποι της φυλής κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, μαζί με μερικά dorgis – μια διασταύρωση Κόργκι με Ντάχσχουντ.

O πιο κωμικός αγώνας δρόμου είναι γεγονός!

Runner number 14 Juno rockets home in the closing stages to land the 2025 Corgi Derby – a great end to the race!🚀 pic.twitter.com/GjkesGhVFv — Musselburgh Racecourse (@MusselburghRace) April 19, 2025

Η τετράχρονη Juno νίκησε στον αγώνα με σκυλιά ντυμένα με φωτεινά πουλόβερ στον αγώνα των 70 μέτρων το Σάββατο στον ιππόδρομο έξω από το Εδιμβούργο. Ήρθε από πίσω για να νικήσει τον περσινό νικητή, τον Rodney που έχασε γιατί ενοχλήθηκε από τον συναγνωνισμό που έτρεχε υπερβολικά κολλητά του, όπως φαίνεται από το παρακάτω βίντεο.

When you’re asked to glue together a piece on the Corgi Derby and well… you get slightly carried away 🫢@BBCBreakfast #bbcbreakfast pic.twitter.com/SJjHcWA33T — Marta Newman (@MartaNewman) April 20, 2025

Η νικήτρια και οι ιδιοκτήτες της, Άλισντερ Τιού και Φραν Μπράντον, κέρδισαν το τρόπαιο και λιχουδιές για σκύλους από την προπονήτρια τένις Τζούντι Μάρεϊ, μητέρα του Σκωτσέζου αστέρα του τένις Άντι Μάρεϊ.

Προπονήθηκε κυνηγώντας… γλάρους!

Ο Τιού δήλωσε στο BBC ότι «την εκπαιδεύσαμε γι’ αυτό πέρυσι, αλλά φέτος καταφύγαμε στο να την αφήσουμε να κυνηγάει πράγματα, ιδίως γλάρους» στην παραλία Πορτομπέλο του Εδιμβούργου. «Η Juno είναι πάντα έτοιμη για λιχουδιές, μάλλον γι’ αυτό κέρδισε», είπε.

Η αγάπη της Ελισάβετ για τα κόργκι ξεκίνησε το 1933, όταν ο πατέρας της, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, έφερε στο σπίτι ένα Πεμπρόκ ουαλικό Κόργκι που ονόμασαν Ντούκι.

Here’s what happened when we entered Scotland’s corgi derby to see who would be crowned top dog… pic.twitter.com/VHI5Kq1PS6 — The National (@ScotNational) April 19, 2025

Τα κόργκι ήταν συχνά στο πλευρό της Ελισάβετ τις δεκαετίες πριν από το θάνατό της το Σεπτέμβριο του 2022 – τη συνόδευαν σε επίσημες περιοδείες, φέρονται να κοιμούνταν στο δικό τους δωμάτιο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και περιστασιακά τσιμπολογούσαν τους αστραγάλους των επισκεπτών ή των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Τρία corgis εμφανίστηκαν ακόμη και δίπλα στη βασίλισσα όταν ανέβηκε στο ελικόπτερο που περίμενε ο Τζέιμς Μποντ στο βίντεο-παρωδία που άνοιξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Προσωπικότητα-χαρακτήρας

Τα Κόργκι έχουν φανατικούς φίλους, βλέπε το γκρουπ Dιsaprooving Corgis με 1,3 εκατ. μέλη, είναι παιχνιδιάρικα και ενίοτε έχουν δύσκολο χαρακτήρα, ειδικά αν οι φροντιστές τους τα αντιμετωπίζουν σαν χαριτωμένα λούτρινα κουκλάκια και δεν διορθώνουν αρνητικές συμπεριφορές.

Είναι διάσημα για τα πολύ κοντά πόδια τους και για τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, ο οποίος εξανθρωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις δίνοντάς τους σχεδόν μυθικές διαστάσεις για τα «μούτρα» που κάνουν, τον τρόπο να δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους και το κακομαθημένο τους ύφος.

Όμως όπως όλα τα σκυλιά είναι εκπαιδεύσιμα, αρκεί κάποιος να έχει την διάθεση να μην τα κακομάθει. Αν έχουν σωστούς τρόπους είναι τέλεια σκυλιά για σπίτι και ενίοτε αρκετά αστεία, καθώς όταν τρέχουν με τα κοντά ποδαράκια τους, αν στρίψουν απότομα κινδυνεύουν να φέρουν «βαρελάκια».

Corgis went paw-to-paw in the annual Corgi Derby 🐶 The contest first launched in 2022 to mark Queen Elizabeth II’s Platinum Jubilee🐶 pic.twitter.com/zBcVSwocvH — Sky News (@SkyNews) April 20, 2025

Δεν είναι αθλητικά σκυλιά και καθώς «το ψέμα και τα Κόργκι έχουν κοντά ποδάρια» η άσκησή τους πρέπει να είναι με μέτρο, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στα πόδια και τους γοφούς, κυρίως δυσπλασία.