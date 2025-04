Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, όπως το VAR, να επιτρέπονται πια πέντε αλλαγές στους αγώνες και η κατάργηση του εκτός έδρας γκολ.

Στο… πνεύμα αυτό η UEFA συζήτησε και την περίπτωση να καταργηθεί η παράταση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με στόχο κυρίως να μειωθεί, έστω και λίγο, η επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών.

Εν τέλει όμως η εν λόγω εισήγηση που υπήρξε δεν θα εφαρμοστεί, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να έχει δύο συγκεκριμένους λόγους που αποφάσισε να διατηρήσει την παράταση.

Ο πρώτος είναι ώστε οι ομάδες να έχουν ένα περιθώριο για να λύσουν τις διαφορές τους πριν ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, ενώ ο δεύτερος πως μία πιθανή κατάργηση θα ζημίωνε το θέαμα αφού χαμηλότερου επιπέδου σύλλογοι θα έπαιζαν γνωρίζοντας πως δεν θα υπάρξει ένα έξτρα αγωνιστικό ημίωρο.

UEFA decides against scrapping extra time in Champions League next season.

Its club competitions committee has rejected proposal to go straight to penalties after 90mins. https://t.co/x3feluTN2L

— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 8, 2025