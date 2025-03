Ο 81χρονος Jim Zullo, προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του λυκείου Northville στη Νέα Υόρκη, καταγράφηκε να τραβά τα μαλλιά παίκτριάς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τέλος του αγώνα στον τελικό του πρωταθλήματος της πολιτείας, την Παρασκευή.

Η ομάδα Falcons του Zullo είχε μόλις ηττηθεί από την La Fargeville Central School.

Στο βίντεο βλέπουμε τον 81χρονο προπονητή φανερά εκνευρισμένο. Κάποια στιγμή για άγνωστο λόγο, πλησιάζει μία εκ των παικτριών και της τραβά τα μαλλιά, μιλώντας της παράλληλα με έντονο ύφος.

Northville has fired girls varsity head basketball coach Jim Zullo after this incident with senior Hailey Monroe was captured by NFHS Network following the Falcons’ loss to LaFargeville in the state championship game. pic.twitter.com/HSigboLnyB

— Jackson Wang (@TVJacksonWang) March 22, 2025