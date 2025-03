Ο Ράιαν Ρέινολντς, σύζυγος της Μπλέικ Λάιβλι, ζητά από δικαστή να τον αποσύρει ως εναγόμενο από την αγωγή δυσφήμισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον του.

Ο Ρέινολντς κατέθεσε το αίτημα του την Τρίτη (18/03) και υποστήριξε ότι το επιχείρημα εναντίον του δεν έχει νομική βάση και ισοδυναμεί με «πληγωμένα συναισθήματα».

Σύμφωνα με το Variety, ο Ρέινολντς υποστηρίζει ότι η αγωγή που κατέθεσε ο Τζέισον Μπαλντόνι εναντίον του ίδιου και της συζύγου του, Μπλέικ Λάιβλι, βασίζεται σε δύο φορές που ο Ρέινολντς φέρεται να αποκάλεσε τον Μπαλντόνι «αρπακτικό».

«Ο κ. Ρέινολντς πιστεύει ειλικρινά, ίσως με πάθος, ότι η συμπεριφορά του κ. Μπαλντόνι αντικατοπτρίζει ένα ‘αρπακτικό’» αναφέρει το αίτημα εξαίρεσης.

«Ο νόμος ορίζει ότι η χρήση του όρου “αρπακτικό” αποτελεί συνταγματικά προστατευόμενη άποψη… Αν και ο κ. Μπαλντόνι ίσως να μην εκτιμά το να τον αποκαλούν “αρπακτικό”, τα πληγωμένα του συναισθήματα δεν συνιστούν νομική αξίωση» διευκρινίζει.

«Θα ήταν παράλογο να επιτραπεί στον κ. Μπαλντόνι να χτίσει ολόκληρο το δημόσιο προφίλ του πάνω στις δικές του ομολογίες για κακομεταχείριση γυναικών, και στη συνέχεια να στραφεί νομικά εναντίον του κ. Ρέινολντς ζητώντας 400 εκατομμύρια δολάρια επειδή απλώς επισήμανε ιδιωτικά αυτό που ο ίδιος ο κ. Μπαλντόνι έχει καυχηθεί δημόσια»

Στην αίτηση, οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι και του Ράιαν Ρέινολντς έγραψαν ότι ενώ η Λάιβλι μήνυσε τον Μπαλντόνι και τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες για σεξουαλική παρενόχληση και επακόλουθα αντίποινα, ο Ρέινολντς δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση και ότι η μόνη του εμπλοκή ήταν ως «υποστηρικτικός σύζυγος».

Στην αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον του ζευγαριού του Χόλιγουντ, καθώς και της διαφημίστριας της Λάιβλι, Λέσλι Σλόαν (η οποία προηγουμένως κατέθεσε τη δική της αίτηση εξαίρεσης, ζητώντας να αποσυρθεί από την υπόθεση), ο Μπαλντόνι κατηγορεί τον Ρέινολντς ότι βοήθησε τη Λάιβλι να καταστρέψει την καριέρα του.

Στην αίτηση απόρριψης της αγωγής, οι δικηγόροι του ηθοποιού δεν αρνήθηκαν ότι ο χαρακτήρας του Nicepool ήταν βασισμένος στον σκηνοθέτη του It Ends with Us, αλλά επικαλέστηκαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Ρέινολντς στην ελευθερία του λόγου

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Λάιβλι προσπάθησε να αναλάβει μεγάλο μέρος της δημιουργικής διεύθυνσης της ταινίας από κοινού με τον Ρέινολντς, ο οποίος δεν συμμετείχε στο πρότζεκτ της ταινίας It Ends With Us.

Η μήνυση του Μπαλντόνι κατά του συζύγου της Λάιβλι προέκυψε από τον χαρακτήρα Nicepool στην πρόσφατη κινηματογραφική επιτυχία Deadpool & Wolverine.

Ο χαρακτήρας παρουσίαζε σαφείς ομοιότητες με τον Μπαλντόνι και σατίριζε τον ανδρικό φεμινισμό. Ο Μπαλντόνι, που στο παρελθόν είχε παρουσιάσει ένα podcast για τον φεμινισμό, ισχυρίστηκε ότι η αναφορά αφορούσε τον ίδιο.

Η αίτηση απόρριψης αναφέρεται επίσης σε προηγούμενα σχόλια του Μπαλντόνι σχετικά με τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες όταν ήταν νεότερος, λέγοντας:

Η διαμάχη των πρώην συνεργατών έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα πριν καν οι εμπλεκόμενοι βρεθούν στο δικαστήριο, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει για τους επόμενους 12 μήνες

Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια μακρά νομική διαμάχη που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο όταν η ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι, σύζυγος του Ράιαν Ρέινολντς, κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση.

