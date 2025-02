Η 8η Φεβρουαρίου ήταν από το 1981, είναι και θα είναι μία μέρα πένθους για τον Ολυμπιακό και τον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν η μέρα που 21 ψυχές χάθηκαν στην Θύρα 7 στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μετά τον θρίαμβο, όπου ο Ολυμπιακός διέλυσε με 6-0 επί της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Σήμερα (8/2) συμπληρώνονται 44 χρόνια από εκείνη την μαύρη ημέρα και σήμερα είναι μέρα πένθους.

Κάτι που φάνηκε και στο καθιερωμένο post της ομάδας του Πειραιά στο twitter, που έρχεται πάντα την επομένη ενός αγώνα τους στην EuroLeague. Οποιαδήποτε άλλη μέρα, ένας θρίαμβος όπως αυτός κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα συνοδευόταν με ένα χιουμοριστικό tweet.

«Η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μία Καλη-μέρα για την ερυθρόλευκη οικογένεια…. 8.02.1981. Gone But Not Forgotten» έγραψε ο Ολυμπιακός στο twitter, συνοδεύοντας αυτό το σχόλιο με μία φωτογραφία που έγραφε την ημερομηνία και το μότο που ακολουθεί τους «ερυθρόλευκους» τα τελευταία 44 χρόνια: «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: