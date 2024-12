To απόγευμα της Τετάρτης (11/12) η FIFA ανακοίνωσε τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τα Μουντιάλ του 2030 και του 2034.

Όπως αναμενόταν-αφού ήταν οι μοναδικές υποψηφιότητες-, Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία (με αγώνες επίσης στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση της ιστορίας) θα φιλοξενήσουν αυτό του 2030 και η Σαουδική Αραβία εκείνο του 2034.

Μάλιστα η ανακοίνωση της απόδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034 έγινε στο κανάλι DAZN, μία περαιτέρω απόδειξη της σύνδεσης και της προσέγγισης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του αθλητικού καναλιού.

🚨🏆 OFFICIAL: Saudi Arabia will host the World Cup 2034. pic.twitter.com/QDT0E0JsoK

Υπήρξαν δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες διά βοής. Στις 17:45 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη για το Μουντιάλ του 2030 σε Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία (με αγώνες επίσης στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη)και στις 17:46 από ισάριθμες για το Μουντιάλ 2034 στη Σαουδική Αραβία

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 αποδίδεται στην υποψηφιότητα της Νότιας Αμερικής, από κοινού με αυτή της Ισπανίας-Πορτογαλίας-Μαρόκου Η τελετή της εκατονταετηρίδας στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου απονέμεται στην Ουρουγουάη, την Παραγουάη και την Αργεντινή», επιβεβαίωσε ο Ινφαντίνο και πρόσθεσε: «Η διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034 θα είναι η Σαουδική Αραβία, συγχαρητήρια».

🚨🏆 OFFICIAL: Spain, Portugal and Morocco will host the centenary edition of the World Cup in 2030.

Argentina, Uruguay and Paraguay will also be ‘centenary hosts’. pic.twitter.com/MZcXry94ZR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2024