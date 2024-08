Την ώρα που το αφήγημα της κυβέρνησης για τη φωτιά στην Αττική, διά στόματος πρωθυπουργού, πάσχει από ένδεια πραγματικών δεδομένων, το Copernicus φέρνει στο φως της δημοσιότητας ακόμη ένα κομμάτι του παζλ της ανεπανάληπτης καταστροφής που έλαβε χώρα στο λεκανοπέδιο.

Όπως αναφέρει, 1.238 σπίτια έχουν υποστείς ζημιές και 141.300 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Πιο συγκεκριμένα, το Copernicus, που παραθέτει και σχετικού χάρτες, αναφέρει ότι «η Ομάδα Χαρτογράφησης μας παρέδωσε το προϊόν διαβάθμισης για την πυρκαγιά βορειοανατολικά της Αθήνας στην Ελλάδα.

Από τις 15 Αυγούστου:

Our #MappingTeam has delivered its Grading Product for the #wildfire northeast of #Athens in #Greece 🇬🇷

As of 15 August:

➡️A total burnt area of 10,413 ha 🔥 & 1,238 affected buildings 🏘️ have been detected

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 16, 2024