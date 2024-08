Είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός κερδίζει τα 100 μέτρα από το 2004, όταν ο Justin Gatlin πήρε τον τίτλο στην Αθήνα. Είναι επίσης η πρώτη φορά από το 2004 που δύο Αμερικανοί τερμάτισαν στο βάθρο. Η Τζαμάικα, με επικεφαλής τον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ Γιουσέιν Μπολτ, είχε κυριαρχήσει στα σπριντ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο Λάιλς μπορεί να ήταν το φαβορί στο Παρίσι, αλλά κάθε άλλο παρά σίγουρος φαινόταν στους προκριματικούς αγώνες. Τερμάτισε δεύτερος στην εναρκτήρια κούρσα του και δήλωσε αργότερα ότι είχε εκτιμήσει λάθος την ταχύτητα του αγωνιστικού χώρου. Τερμάτισε και πάλι δεύτερος στον ημιτελικό πίσω από τον τζαμαϊκανό Ομπλίκ Σεβίλ, ο οποίος έκανε 9,81, ενώ ο Λάιλς έπρεπε να καλύψει την αργή εκκίνηση καθώς προκρίθηκε στον τελικό με 9,83.

I Told You America I Got This! #OlympicChampion pic.twitter.com/boBOZv3650

Ο Τόμσον είχε τρέξει 9,80 στον ημιτελικό —τον ταχύτερο χρόνο από όλους τους προκριματικούς για τον τελικό— χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Ο υπερασπιστής του τίτλου από το Τόκιο, ο ιταλός Lamont Marcell Jacobs, τερμάτισε πέμπτος με χρόνο 9.85. Ο χρόνος ήταν το καλύτερο της σεζόν για τον Jacobs, ο οποίος ήταν ο νικητής-έκπληξη το 2021 και δεν έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη τα τρία χρόνια μετά το Τόκιο.

Τέλος να αναφέρουμε επίσης πως ο φετινός αγώνας των 100 μέτρων ήταν ο γρηγορότερος στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς όλοι οι αθλητές τερμάτισαν σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

— Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024