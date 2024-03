Πέθανε ο Ρον Χάρπερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στον «Πλανήτη των πιθήκων» και σε άλλες τέσσερις σύντομης διάρκειας τηλεοπτικές σειρές και στην τελευταία σεζόν της αγαπημένης παιδικής τηλεοπτικής σειράς «Η χαμένη ήπειρος» κατά τη διάρκεια μιας πολύ γεμάτης 15ετίας στην τηλεόραση. Ήταν 91 ετών.

Ο Χάρπερ πέθανε την Πέμπτη από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Γουέστ Χιλς, δήλωσε η κόρη του, Νικόλ Λόνγκεϊ, στο The Hollywood Reporter.

Ο υπολοχαγός Γκρεγκ Γκάρισον

Αφού υποδύθηκε τον Πολ Νιούμαν στο Μπρόντγουεϊ, ο Χάρπερ ενσάρκωσε τον ντετέκτιβ Μπερτ Κλινγκ δίπλα στους Νόρμαν Φελ, Ρόμπερτ Λάνσινγκ, Γκρέγκορι Γουόλκοτ και Τζένα Ρόουλαντς στην αστυνομική σειρά του NBC 87th Precinct, το 1961-62, βασισμένη στα μυθιστορήματα του Εντ ΜακΜπέιν.

Η υψηλού κόστους σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης ο Τζέιμς Νότον ως αστροναύτης, δεν σημείωσε επιτυχία και ακυρώθηκε, μετά την προβολή μόλις 14 επεισοδίων

Έπαιξε τον Τζεφ Κόνγουεϊ, τον σύζυγο του χαρακτήρα της Κόνι Στίβενς, στην κωμική σειρά του ABC «Wendy and Me» το 1964-65, με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Μπερνς, ο οποίος ήταν παραγωγός της σειράς και εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας στην οποία ζει το νεαρό ζευγάρι.

Ακολούθησαν για τον Χάρπερ, ο γιος του δικηγόρου της Τζιν Άρθουρ -στην πραγματικότητα και οι δύο υποδύονταν δικηγόρους- στο The Jean Arthur Show του CBS το 1966 και ο υπολοχαγός Γκρεγκ Γκάρισον στο Garrison’s Gorillas, με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που προβλήθηκε στο ABC το 1967-68.

Και οι τέσσερις δεν προχώρησαν ποτέ σε δεύτερη σεζόν, με το 87th Precinct να διαρκεί 30 επεισόδια, το Wendy and Me 34, το The Jean Arthur Show 12 και το Garrison’s Gorillas 26.

«Ο φυγάς με γούνα»

Το 1974, ο Χάρπερ τελικά κατάφερε να πετύχει, όταν πήρε το ρόλο του αστροναύτη Άλαν Βίρντον στην ταινία του CBS «Ο πλανήτης των πιθήκων». Η σειρά, άλλωστε, είχε έρθει μετά τις πέντε ταινίες Ο Πλανήτης των Πιθήκων και είχε ως πρωταγωνιστή τον Ρόντι ΜακΝτάουαλ, ο οποίος έπαιξε σε τέσσερις από τις ταινίες, ως χιμπατζής.

Ωστόσο, η υψηλού κόστους σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης ο Τζέιμς Νότον ως αστροναύτης, δεν σημείωσε επιτυχία και ακυρώθηκε, μετά την προβολή μόλις 14 επεισοδίων.

«Οι ιστορίες μας για τον Πλανήτη των Πιθήκων εκφυλίστηκαν σε «Ο φυγάς» με γούνα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που περιόρισαν αυτό που θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια», δήλωσε ο Χάρπερ σε συνέντευξή του για το βιβλίο του Τομ Γουίβερ «I Talked With a Zombie» (2008).

*Mε πληροφορίες από The Hollywood Reporter | Κεντριή φωτογραφία θέματος: Public Domain | Wikipedia | CBS Television