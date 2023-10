Αγριόγατες

Τον Ιούλιο του 2021, ο υπουργός Άμυνας Benny Gantz είχε εναντιωθεί στην πλήρω ένταξη των γυναικών στον Ισραηλινό Στρατό. «Στη ταξιαρχία Golani –από τις πλέον διακεκριμένες- δεν θα υπάρξει ποτέ μονάδα γυναικών» είπε πει.

Μετά την ίδρυση του Ισραήλ, και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, καμία γυναίκα δεν επιτρεπόταν να υπηρετήσει σε θέσεις μάχης, εκτός από ένα σύντομο διάλειμμα τη δεκαετία του 1950.

Ωστόσο, αυτό το ταμπού έσπασε η μονάδα Caracal.

Πρόκειται για ένα τάγμα, το μοναδικό στον Ισραηλινό Στρατό που αποτελείται κατά 2/3 από γυναίκες.

Το τάγμα Caracal ιδρύθηκε το 2000 για να περιπολεί στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο για λαθρέμπορους ναρκωτικών και τρομοκράτες εισβολείς.

Αργότερα δημιουργήθηκαν τρεις επιπλέον μικρά μονάδες: το τάγμα Lions of Jordan το 2014, το τάγμα Bardelas ή Cheetah το 2015 και το τάγμα Lions of the Valley το 2017. Η επίλεκτη μονάδα κομάντο K9, Oketz, στρατολογεί επίσης γυναίκες ως εκπαιδευτές σκύλων και στρατιώτες .

Για να καταταχτούν στο Caracal οι ένστολες έπρεπε να δεχτούν να υπηρετήσουν επιπλέον οκτώ μήνες με την ίδια αμοιβή με τους στρατεύσιμους και όχι να πάρουν τους υψηλότερους μισθούς των άλλων στρατιωτών που υπογράφουν για επιπλέον χρόνο στράτευσης.

Οι ένστολες φορούν ανοιχτό πράσινο μπερέ και κόκκινες μπότες. Το σήμα του τάγματος φέρει τη γάτα Caracal -ένα σαρκοφάγο αιλουροειδές- καθώς και ένα δρεπάνι και σπαθί, που συμβολίζουν την ιστορική σύνδεση μεταξύ του Caracal και της Arava Brigade.

Οι γυναίκες αυτές υποβάλλονται σε ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Οι περισσόστερες/οι είναι μέλη ενός προγράμματος «Garin». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη στρατιωτική θητεία και την ίδρυση νέων αγροτικών κοινοτήτων, τα περίφημα κιμπούτζ. Ο αρχικός στόχος του προγράμματος «Garin» ήταν να εφοδιάσει τον στρατό με στρατιώτες, παρέχοντας παράλληλα τις βασικές ανάγκες για την ίδρυση κιμπούτζ και νέων κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει επιδοθεί εδώ και δεκαετίες στην δημιουργία παράνομων κιμπούτζ.

Οι αμφισβητήσεις

Βέβαια, πολλοί Ισραηλινοί στρατιωτικοί, και όχι μόνο, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί για την ικανότητα των γυναικών να ανταποκριθούν σε όλες τις θέσεις μάχης. Πράγματι, υπάρχουν πόστα που απαιτούν φυσική αντοχή που δύσκολα επιτυγχάνεται από γυναίκες.

O αντισυνταγματάρχης του τάγματος Erez Shabtay παραδέχεται ότι πράγματι οι άνδρες είναι πιο δυνατοί και γρήγοροι, αλλά εξήγησε ότι τα στρατεύματά του ήταν κατάλληλα για την αποστολή τους.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τη ταξιαρχία Γκολάνι», είπε ο Σαμπτάι όταν ρωτήθηκε αν συμμερίζεται την άποψη του υπουργού Άμυνας. «Μπορώ να μιλήσω για το τάγμα μου. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την ικανότητα των γυναικών να είναι μαχητές. Αν θέλετε, θα σας πάω να δείτε μια άσκηση μάχης με πραγματικά πυρά με εκρήξεις και τανκς. Γυναίκες στρατιώτες σέρνονται, επιτίθενται, πυροβολούν, δίνουν εντολές. Και έχουμε επίσης δοκιμαστεί υπό πυρά. Οι στρατιώτες μας, κάτω από πυρά, έκαναν εκπληκτικά τη δουλειά τους. Δεν τις επιφυλάττουμε διακριτική μεταχείριση σε τίποτα, ούτε στη φυσική κατάσταση, ούτε στη σκοποβολή. Όποιος δεν ανταποκρίνεται κόβεται, είναι σαν άντρας».

Ο Shabtay λέει ότι «Χρειάζομαι τους άνδρες και τις γυναίκες στρατιώτες μου να πυροβολούν καλά, να χτυπούν τους στόχους τους, να χρησιμοποιούν σωστά πολυβόλα, να ανταποκρίνονται στα επερχόμενα πυρά με τον καλύτερο τρόπο και πρέπει να ξέρουν πώς να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ερήμου».

«Είμαστε έτοιμες εναντίον των τρομοκρατών»

Μιλώντας τρεις λοχαγοί του τάγματος στην ισπανόφωνη εφημερίδα infobae συμφωνούν ότι το να είσαι μικτό τάγμα φέρνει πολλά πλεονεκτήματα. «Όταν άνδρες και γυναίκες αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργούν ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο περιβάλλον», λέει ο λοχαγός Michal-Lee Eliel. «Αυτό που κάνει το Caracal ένα τάγμα που ξεχωρίζει τόσο πολύ είναι ότι πολλοί τύποι ανθρώπων ζουν μαζί».

Κάνοντας μια αποτίμηση της προσφοράς της μονάδας η λοχαγός Gal Shidlo λέει «Καταφέραμε να σταματήσουμε μια λαθρεμπορική ενέργεια αξίας σχεδόν 750 χιλ. δολ.». Η αποστολή του τάγματος τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως αναφέρεται.

«Η ακρίβεια και η καινοτομία της ταξιαρχίας γενικά έχει μειώσει το λαθρεμπόριο από τα σύνορα στο 80% τα τελευταία χρόνια», εξηγεί.

Από την άλλη, αν και στην καθημερινότητά του το τάγμα Caracal ασχολείται με το λαθρεμπόριο, δεν είναι το μοναδικό μέλημα της μονάδας. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση στη συνοριακή περιοχή είναι η παρουσία τρομοκρατών που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος με έδρα το Σινά.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση σήμερα», έλεγε το 2022, η λοχαγός «αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μια σοβαρή, επικίνδυνη οργάνωση. Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να τους αντιμετωπίσουν όσο χρειαστεί».

Την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίο, μια δύναμη από το τάγμα Caracal υπό τη διοίκηση του διοικητή του τάγματος, αντισυνταγματάρχη Or Ben Yehuda, κατάφερε να συλλάβει 15 μαχητές στο Moshav Yad στην περιοχή Shalom. Μετά από πολύωρες έντονες μάχες, οι μαχητές παραδόθηκαν όπως ανέφερε το ynetnews.

Στον νέο πόλεμο με τη Χαμάς, άραγε θα επιβεβαιωθεί η Ισραηλινή αξιωματικός;