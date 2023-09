Σε ελεύθερη πτώση ο Αγιαξ, με τη μια αποκαρδιωτική εμφάνιση να διαδέχεται την άλλη.

Σκηνές χάους στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, με το εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στη Φέγενορντ να οδηγείται σε οριστική διακοπή.

Με τους φιλοξενούμενους να στήνουν ένα απίθανο πάρτι (0-3), οι οπαδοί του Αγιαξ πέταξαν τρεις φορές καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο και τελικά ο Γκοζομπουγιούκ διέκοψε το ματς οριστικά.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League βρίσκεται σε απογοητευτική κατάσταση, λίγες μέρες πριν τη μεταξύ τους συνάντηση στην Opap Arena.

Η οριστική διακοπή της αναμέτρησης ήρθε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν οι γηπεδούχοι οπαδοί γέμισαν για άλλη μια φορά τον αγωνιστικό χώρο με καπνογόνα.

Σε θλιβερή κατάσταση ο Άγιαξ. Η ομάδα του Στάινς έχανε με 3-0 στο ημίχρονο από τη Φέγενορντ, οι οπαδοί του πέταξαν τρεις φορές καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο και τελικά ο Γκοζομπουγιούκ διέκοψε το ματς οριστικά.

Όπως είναι φυσικό η Φέγενορντ παίρνει το ντέρμπι και ο Άγιαξ περιμένει βαριά καμπανα.

ΑΓΙΑΞ: Χόρτερ, Σόσα (46’ Σαλάχ Εντίν), Χάτο, Σούταλο, Γκάεϊ (33’ Ρενς), Φαν ντεν Μπόουμεν, Τέιλορ, Φος, Φορμπς, Μπερχάους, Μπρόμπεϊ

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ: Βελενρόιτερ, Xεϊρτράουντα, Τράουνερ, Χάντσκο, Χάρτμαν, Βίφερ, Τίμπερ, Μίντεχ, Στενχς, Παϊσάο, Χιμένες

Play has been stopped in the match between Ajax and Feyenoord as fans are throwing flares onto the pitch.

Ajax are currently 3-0 down with 55 minutes played.

(@DutchLeagues)pic.twitter.com/nJOijhqUdc

— Get Belgian & Dutch Football News (@GBeNeFN) September 24, 2023