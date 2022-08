Έτσι αντέδρασε ένα κοριτσάκι όταν πληροφορήθηκε πως θα υιοθετηθεί.

Στο βίντεο που προκαλεί συγκίνηση φαίνεται η μαθήτρια ονόματι Τάνα και η διευθύντρια του σχολείου της στη Γιούτα.

Η διευθύντρια ανακοινώνει στο κοριτσάκι πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υιοθεσίας και πως σε λίγο καιρό θα βρίσκεται στη νέα της οικογένεια.

Τότε ξεκινούν χειρονομίες αγάπης που μας κάνουν να βουρκώνουμε.

Δείτε το βίντεο:

Moment little girl is told she will be adopted is so precious pic.twitter.com/KMilDJd9jF

— The Sun (@TheSun) August 26, 2022