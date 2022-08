Καθόλου καλή κατάληξη δεν είχε η λογομαχία που ξέσπασε μεταξύ μιας επιβάτιδας και ενός υπαλλήλου της Spirit Airlines. Οι δυο τους ξεκίνησαν να τσακώνονται λεκτικά στο αεροδρόμιο του Ντάλας (Dallas Fort Worth International Airport).

Κατά τη διάρκεια της διένεξης, ένας άλλος άντρας μπαίνει ανάμεσά τους, για να τους χωρίσει με σκοπό να λήξει τον καβγά.

Όπως μιλάνε και φωνάζουν και οι τρεις τους, η γυναίκα ξαφνικά χαστουκίζει τον εργαζόμενο της αεροπορικής, ο οποίος γίνεται έξαλλος και μοιάζει μαινόμενος. Ξεφεύγει από τον άντρα, παρά την προσπάθεια του να τον συγκρατήσει, όπως την κυνηγάει παραπατάει και τη ρίχνει κάτω και αυτήν από τα πόδια, κυλιούνται και όταν σηκώνονται της δίνει μπουνιά στον σβέρκο.

Spirit Airlines employee and customer get into a brawl. The employee has been suspended. (Video: Thomas Shannon) pic.twitter.com/mSOWhSDDwb

— Mike Sington (@MikeSington) August 13, 2022