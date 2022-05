Στην Ελλάδα θα βρεθεί εκτός απροόπτου σήμερα Παρασκευή ο Αμερικανός επιχειρηματίας και πρόεδρος της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ύστερα από πρόσκληση του διευθύνοντος σύμβουλου της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά.

Ο Μπιλ Γκέιτς αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Αθήνα και να διαμείνει στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί και ορισμένα ελληνικά νησιά.

Να σημειωθεί ότι ο 66χρονος Μπιλ Γκέιτς, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter πριν λίγες ημέρες ότι βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό.

«Είμαι τυχερός που έχω εμβολιαστεί και ενισχυθεί και έχω πρόσβαση σε εξετάσεις και εξαιρετική ιατρική περίθαλψη» σημείωσε, επίσης.

Δεν έγινε σαφές αν αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε θετικός στον ιό, έγραψαν οι New York Times, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνάντηση με ανθρώπους του ιδρύματός του.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022