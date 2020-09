Νέες αποκαλύψεις

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτετν, Χάρι Μαγκουάιρ, ασχολείται με την υπόθεσή του στη Μύκονο, έχοντας αφήσει σε δεύτερη μοίρα τα ποδοσφαιρικά του καθήκοντα… Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες αποκαλύψεις που υποβιβάζουν ακόμη περισσότερο τη φήμη του Άγγλου κεντρικού αμυντικού.

Ο ποδοσφαιριστής και η παρέα του φέρεται πως επιτέθηκαν τόσο φραστικά όσο και σωματικά κατά των αστυνομικών που τους συνέλαβαν. Μάλιστα ο αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» φαίνεται πως είναι αυτός που αντέδρασε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς έβρισε με χυδαίο τρόπο τους αστυνομικούς, κλωτσώντας και τον έναν.

Σύμφωνα με το protothema, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο ο ποδοσφαιριστής και η παρέα του: «Απηύθυναν προς τους αστυνομικούς του Α.Τ. Μυκόνου τις εκφράσεις “Fuck you all, Fuck off, Fuck the greek Police, fuck policemen, fuck the Greece, fuck the greek civilization, I don’t give a shit!”, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την υπόληψη των αστυνομικών».

Οι καταθέσεις των αστυνομικών

«Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ στο Α.Τ. Μυκόνου. Στις 20-21.8, κατά το ωράριο 6-2 διατέθηκα για τη συγκρότηση συνεργείου ελέγχου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με πολιτική περιβολή μαζί με τον υπαστυνόμο β’ (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) και τον αστυνόμο β’ (σ.σ.: αναφέρει το όνομα ). Στις 12.40 βρισκόμουν μαζί με τον διοικητή της υπηρεσίας μας, αστυνομικό υποδιευθυντή (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) στη Μύκονο, περιοχή Φάμπρικα. Εκείνη τη στιγμή πλησίον σε εμάς βρισκόταν παρέα που μιλούσε αγγλική γλώσσα, απαρτιζόταν από τέσσερις άνδρες και πέντε γυναίκες και ετοιμαζόταν να επιβιβαστούν σε όχημα τύπου βαν μαύρο. Εκείνη τη στιγμή οι άνδρες της παρέας λογόφεραν με έναν άλλο άνδρα σε έντονο ύφος και για τον λόγο αυτό καθυστερούσαν να επιβιβαστούν. Για να αποκλιμακώσουμε το συμβάν κινηθήκαμε προς το μέρος τους πεζοί, επιδείξαμε την ιδιότητά μας και τους ζητήσαμε ευγενικά να λάβει τέλος η λογομαχία. Τότε ο άνδρας με τον οποίο λογόφερε η παρέα συμμορφώθηκε στις υποδείξεις μας ζητώντας συγγνώμη και αποχώρησε πεζός» ανέφερε ένας αστυνομικός και συμπλήρωσε:

«Ενώ αντιθέτως ο α’ (σ.σ.: Μαγκουάιρ) άρχισε να μας εξυβρίζει, να μας απειλεί στην αγγλική γλώσσα με τις φράσεις “Fuck you all, fuck the greek Police” και αποπειράθηκε να κινηθεί προς το μέρος του ατόμου που είχε αρχικώς λογομαχήσει προκειμένου να χειροδικήσει. Εγώ και ο διοικητής της υπηρεσίας σταθήκαμε ανάμεσά του και του ζητήσαμε να σταματήσει. Οι α’ , β’ , γ’ (σ.σ.: τα αδέλφια Μαγκουάιρ και ο φίλος τους), από κοινού αυτή τη φορά, μας απειλούσαν και μας εξύβριζαν και μας έσπρωχναν, ενώ ο γ’ κατηγορούμενος (σ.σ.: φίλος) χτύπησε με γροθιά το δεξιό μάγουλο του υπαστυνόμου (σ.σ.: αναφέρει το όνομα), με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό. Τελικώς από δική μας παρότρυνση εισήλθαν εντός του οχήματος και ζητήσαμε από τον οδηγό να τους πάει στο Α.Τ. Μυκόνου για τη διερεύνηση του συμβάντος. Ενώ το όχημα εκινείτο προς το Α.Τ. Μυκόνου εμείς ήμασταν από πίσω με συμβατικό περιπολικό αυτοκίνητο.

Κατά την άφιξή τους στο Α.Τ. Μυκόνου, μετά από λίγα λεπτά της ώρας και ενώ αποβιβάστηκαν από το όχημα, αιφνιδίως οι α’ και β’ (σ.σ.: Χάρι Μαγκουάιρ και φίλος) απώθησαν από κοινού βίαια εμένα και τον αστυνόμο (σ.σ.: αναφέρει το όνομα), τράπηκαν σε φυγή πεζοί και τελικώς σταμάτησαν σε απόσταση πενήντα μέτρων από την έδρα του Α.Τ. εν μέσω οδού εξυβρίζοντας και απειλώντας διαρκώς εμένα και τους λοιπούς συναδέλφους. Τότε τους ζητήσαμε ευγενικά να επιστρέψουν, πλην όμως συνέχισαν διαρκώς και αμετανόητα να μας εξυβρίζουν και να μας απειλούν στην αγγλική εκστομίζοντας τις φράσεις “I will kill you, fuck the police, fuck the policemen, fuck the Greece, fuck the greek civilization” θίγοντας την τιμή και την υπόληψη ημών και της Αστυνομίας, χλεύαζαν διαρκώς τη χώρα μας και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο διοικητής της υπηρεσίας, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, διέταξε να προσέλθει στην έδρα της υπηρεσίας η εποχούμενη και η ομάδα ασφαλείας. Μετά από λίγα λεπτά της ώρας ήρθε η ομάδα ασφαλείας κινήθηκαν διακριτικά στους α’ και β’ κατηγορούμενους ζητώντας ευγενικά να προσέλθουν στο τμήμα. Τότε αυτοί αρνήθηκαν να συνεργαστούν, αντιστάθηκαν σθεναρά, εξύβριζαν τους αστυνομικούς, προέβησαν σε λακτίσματα, κλωτσιές και μπουνιές σε αυτούς, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, τελικά ακινητοποιήθηκαν. (….). Μετά τη σύλληψη, προτού οδηγηθούν στο κρατητήριο, οι α’ και γ’ (σ.σ.: αδέλφια Μαγκουάιρ) σε εμένα και στον αστυνόμο (σ.σ.: αναφέρει το όνομα) μας είπαν στην αγγλική γλώσσα ότι θα μας δώσουν όσα χρήματα θέλουμε προκειμένου να μη συλληφθούν γιατί είναι πάρα πολύ εύρωστοι οικονομικά. Επίσης ο α’ μας είπε ότι μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλουμε γιατί “είμαι ο αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ”».