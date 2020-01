Ρωσικό πολεμικό πλοίο φέρεται να πλησίασε απειλητικά αμερικανικό πλοίο την ώρα που επιχειρούσε στην βόρεια Αραβική Θάλασσα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, το ρωσικό πλοίο αγνόησε τις ειδοποιήσεις του αμερικανικού πολεμικού με κίνδυνο να προκληθεί σύγκρουση.

O Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, ενώ διεξήγαγε επιχειρήσεις ρουτίνας στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, το USS Farragut προσεγγίστηκε απειλητικά από πλοίο του Ναυτικού της Ρωσίας».

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020