Εδώ και μερικά λεπτά ένα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει τα… κομμάτια της κούπα του πρωταθλητή!

Πριν από λίγες ημέρες οι Πολίτες πανηγύρισαν το δεύτερο διαδοχικό τους πρωτάθλημα που συνοδεύτηκε από νταμπλ μετά και την κατάκτηση του κυπέλλου κόντρα στην Γουότφορντ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα σάρωσε άπαντες στο διάβα της και πανηγύρισε το πρωτάθλημα με βαθμολογική συγκομιδή 98 βαθμούς.

Στο περιθώριο των πανηγυρισμών, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φέρεται να δείχνει τα… κομμάτια του τροπαίου καθώς έπεσε από τον δεύτερο όροφο ενός μπαλκονιού. Ο Σέρχιο Αγκουέρο δεν μπορεί να το πιστέψει.

Στο βίντεο η κάμερα στρέφεται προς τα κάτω και απεικονίζονται τρία μεγάλα κομμάτια μετάλλου, την στιγμή που ένας άντρας ακούγεται να λέει: «Το τρόπαιο της Premier League έχει μόλις έπεσε», πριν ξεσπάσουν οι παρευρισκόμενοι σε γέλια.

Στη συνέχεια η κάμερα στρέφεται στον Κουν Αγκουέρο που κοιτάζει ένοχα στο παρασκήνιο καθώς άλλοι επισκέπτες γελούν.

Πρόκειται λοιπόν για φάρσα που σκαρφίστηκαν οι Πολίτες ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει η βρετανική Sun.

Δείτε το εν λόγω βίντεο:

Man City's players pulled a Sergio Ramos by dropping & smashing the Premier League trophy…

Not like they won't be able to afford the repair bill 😂pic.twitter.com/1plCxpYeAl

— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 20, 2019