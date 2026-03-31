Διαφορετικές όψεις της αστικής ταυτότητας της Αθήνας φέρνει στην επιφάνεια το Open House Athens, η επιτυχημένη αρχιτεκτονική δράση, η οποία επιστρέφει στις 4 και 5 Απριλίου, προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στα οικοδομήματα της πόλης. Για ένα Σαββατοκύριακο, περισσότερα από 70 δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, από ιστορικά τοπόσημα και χώρους λατρείας ή πολιτισμού μέχρι σύγχρονους χώρους κατοικίας κι εργασίας, ανοίγουν τις πόρτες τους και καλούν το κοινό σε δωρεάν ξεναγήσεις όπου θα γνωρίσουν την αρχιτεκτονική τους όχι ως κάτι μακρινό ή θεωρητικό αλλά ως ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας της πρωτεύουσας.

«Η πόλη που αναδύεται»

Στη 12η χρονιά της η διοργάνωση υιοθετεί την κεντρική θεματική «Emerging city – Η πόλη που αναδύεται» και στρέφει το βλέμμα της στις αλλαγές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη Αθήνα. Ετσι, στο επίκεντρο μπαίνουν νέα αρχιτεκτονικά γραφεία, καινοτόμες επαναχρήσεις κτιρίων, φρέσκοι δημιουργικοί χώροι και πρόσφατα έργα που αναδεικνύουν μια πόλη που δεν σταματάει να αλλάζει.

Επιλεγμένα κτίρια που εκφράζουν αυτόν τον μετασχηματισμό, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Εκκλησίας της Ελλάδος στο Κολωνάκι με τα λιθόκτιστα κτίριά του στα οποία λειτουργούσε το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ο Πύργος Πειραιά, το δεύτερο ψηλότερο κτίσμα της χώρας, το συγκρότημα κατοικιών The Heritage στην Κηφισιά, που αποτελούσε πρώην βασιλική ιδιοκτησία των αρχών του 20ού αιώνα, και τα γραφεία στο κτίριο The Orbit στους Αμπελοκήπους με τις υψηλές περιβαλλοντικές και ψηφιακές προδιαγραφές τους είναι διαθέσιμα για επίσκεψη. Εκεί, επισκέπτες και κάτοικοι της Αθήνας θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη νέα αρχιτεκτονική δυναμική και τις σύγχρονες προσεγγίσεις που διαμορφώνουν το αθηναϊκό αστικό τοπίο.

Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των συμμετοχών εστιάζει σε έργα που γεφυρώνουν το παρελθόν με το μέλλον της αρχιτεκτονικής, ανοίγοντας έναν διάλογο για το πώς η πόλη εξελίσσεται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κτιρίων είναι το Μουσείο και πολυκατοικία του Αλέκου Φασιανού στο Μεταξουργείο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα διαμέρισμα διαμορφωμένο με προσωπικά αντικείμενα του ζωγράφου κι έπιπλα σχεδιασμένα από εκείνον.

Αλλά και το διατηρητέο κτίριο στην Πλάκα που μετά την απελευθέρωση λειτούργησε ως ένα από τα πρώτα ξενοδοχεία με το όνομα «Ευρώπη» και σήμερα στεγάζει το Μορφωτικό Ιδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι εγκαταστάσεις του Piree, ενός ζωντανού πολυχώρου στον Πειραιά μέσα σ’ ένα παλιό βιομηχανικό κέλυφος του 1890, αλλά και του ξενοδοχείου Moxy Athens City στην Ομόνοια, εκεί όπου άλλοτε στεκόταν το Σαρόγλειο Μέγαρο. Δεν λείπουν βέβαια και τα κλασικά αρχιτεκτονικά κοσμήματα της πόλης, όπως το Κτίριο Τσίλλερ του Εθνικού Θεάτρου που αποκαταστάθηκε το 2009, το Μέγαρο Μελά στην οδού Αιόλου, επίσης σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλλερ, που στην εποχή του ήταν το μεγαλύτερο αθηναϊκό ιδιωτικό κτίριο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμο και το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας που χτίστηκε ως εξοχική βίλα και σήμερα στεγάζει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Παράλληλες δράσεις

Στο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων περιλαμβάνεται και το «Open Office» στις 2 και 3 Απριλίου, το οποίο θα συστήσει νέα αρχιτεκτονικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα κι έχουν ήδη ξεχωρίσει. Γραφεία όπως τα Archzone, Α&Μ Architects, Erion Workshop και Lowfat Architects θα ανοίξουν για το κοινό, με τους αρχιτέκτονές τους να ξεναγούν τους επισκέπτες στους χώρους εργασίας τους όπου θα μοιραστούν μαζί τους σκέψεις γύρω από την σχεδιαστική τους προσέγγιση στα έργα που υλοποιούν αλλά και τα σύγχρονα ζητήματα της πόλης. Για τους φίλους της φετινής διοργάνωσης προορίζεται επίσης μια σειρά από διαγωνισμούς όπως το «Open Photo» όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό τη δυναμική εξέλιξη της Αθήνας και τις διαφορετικές όψεις της αστικής εμπειρίας. Αλλά και το «Open your map» όπου δημοσιεύουν στα Social media φωτογραφίες από τον χάρτη του Open House Athens με τις αντίστοιχες σφραγίδες των κτιρίων που επισκέφτηκαν. Το «Open your portfolio» απευθύνεται σε αποφοίτους αρχιτεκτονικών σχολών που θέλουν να διεκδικήσουν μια υποτροφία για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των Σχολών Βακαλό. Τέλος, για την επιβράβευση των εθελοντών που πραγματοποίησαν τις ξεναγήσεις θα τρέξει και η ψηφοφορία «Open Vote», συμβάλλοντας στην ανάδειξη των καλύτερων εμπειριών της διοργάνωσης. Η αυλαία θα πέσει με ένα πάρτι στις 5 Απριλίου στο Ρομάντσο.