Στο σημείο σύγκλισης δύο βαρομετρικών χαμηλών θα βρεθεί αυτές τις ημέρες η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μια ισχυρή και επικίνδυνη κακοκαιρία στην καρδιά της άνοιξης. Ενα βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία και το οποίο θα στροβιλίζεται από σήμερα πάνω από το Ιόνιο, αναμένεται να συναντηθεί αύριο με ένα βαρομετρικό που φτάνει στη χώρα μας από την Αφρική. Η συνάντησή τους προβλέπεται να είναι «εκρηκτική»: ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ύψη βροχής που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιοστά σε αρκετές περιοχές της χώρας, θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως έως και 9 μποφόρ και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του επεισοδίου, με την Τετάρτη να θεωρείται η πιο «δύσκολη» μέρα.

Η ισχυρή κακοκαιρία είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα – άλλωστε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο πρόγνωσης έκανε λόγο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό σήμερα το πρωί αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και ενδεχομένως να ληφθούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού.

Τα δύο βαρομετρικά

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για σπάνιο φαινόμενο, ειδικά για τη συγκεκριμένη εποχή. «Πρόκειται να επηρεαστούμε από δύο βαρομετρικά χαμηλά. Το πρώτο, ένα βαθύ χαμηλό, έρχεται σήμερα από την περιοχή της Ιταλίας και θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Εξαιτίας του, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στην Ηπειρο, στα νησιά του Ιονίου και στη Δυτική Στερεά. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει και θα στροβιλίζεται μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η κακοκαιρία που θα προκαλέσει έχει ονομαστεί “Erminio“», λέει στα «ΝΕΑ» ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, συντονιστής της επιχειρησιακής μονάδας Μeteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Παράλληλα, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αύριο ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό θα φτάσει στην Ελλάδα από την περιοχή της Αφρικής. «Μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινά από την Ισπανία, κατεβαίνει προς την Αλγερία, φτάνει μέχρι το Σαχέλ με μεγάλη δυναμική, περνά στη Λιβύη και από τις ακτές της Αφρικής θα ανέβει αρχικά στην Κρήτη και θα φτάσει στο Αιγαίο», εξηγεί. «Η δυναμική του φαινομένου αποτυπώνεται καθαρά στις θερμοκρασιακές αποκλίσεις, όπου σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής οι τιμές προβλέπεται να βρεθούν ακόμη και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Εκεί όπου συνήθως επικρατούν θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς, ενδέχεται να καταγραφούν τιμές γύρω στους 10. Παράλληλα, στο επίπεδο των 500 hPa διακρίνεται η δημιουργία ενός ανώτερου χαμηλού εντός αυτής της ψυχρής λίμνης, το οποίο διαταράσσει έντονα την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ευνοεί ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές», προσθέτει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Τα δύο χαμηλά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα ενωθούν, με αποτέλεσμα να προκύψει μια πολύ ισχυρή κακοκαιρία στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Είναι κάτι που, όπως λένε, ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρότερα στην Ανατολική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και στη Θεσσαλία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημαντικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν επίσης στη Χαλκιδική, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. «Τα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ενώ στην Αττική μπορεί να υπερβούν τα 60 χιλιοστά, μια ποσότητα βροχής η οποία δεν φαίνεται μεγάλη, όμως σε μια περιοχή όπως η Αττική μπορεί να προκαλέσει προβλήματα», εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Οι ειδοποιήσεις της ΕΜΥ

«Πορτοκαλί» ειδοποίηση έχει εκδώσει η ΕΜΥ για τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ιονίου και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ «κόκκινη» προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ για την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, την Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, αλλά τα φαινόμενα θα είναι σε ύφεση. «Κόκκινη» προειδοποίηση έχει εκδοθεί για την Πέμπτη για τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, για την Κρήτη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα και για τα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας.